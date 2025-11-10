Укрзалізниця попередила про зміну маршруту потяга Київ-Бухарест

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook-сторінку Укрзалізниці.

Відтепер потяг №99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в Молдові. Ним можна доїхати до трьох міст: Унгени, Бельц-Ораш, Окница.

Квитки вже в продажу на офіційному сайті, в застосунку УЗ та в касах вокзалів.

"У містах Велчинець та Унгени поїзд проходить прикордонний контроль. Тож плануючи поїздку враховуйте час на це. Також майте на увазі, що громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду по території Молдови. Для українців вона непотрібна", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, українці активно купують квитки на потяг з Києва до Бухареста. Загалом за місяць 6588 людей купили квитки на потяг Київ-Бухарест.