19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
10 листопада 2025, 23:06

Укрзалізниця попередила про зміну маршруту потяга Київ-Бухарест

10 листопада 2025, 23:06
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Потяг Київ-Бухарест почне зупинятися у Молдові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook-сторінку Укрзалізниці.

Відтепер потяг №99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в Молдові. Ним можна доїхати до трьох міст: Унгени, Бельц-Ораш, Окница.

Квитки вже в продажу на офіційному сайті, в застосунку УЗ та в касах вокзалів.

"У містах Велчинець та Унгени поїзд проходить прикордонний контроль. Тож плануючи поїздку враховуйте час на це. Також майте на увазі, що громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду по території Молдови. Для українців вона непотрібна", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, українці активно купують квитки на потяг з Києва до Бухареста. Загалом за місяць 6588 людей купили квитки на потяг Київ-Бухарест.

Укрзализныця економіка поїзд Молдова
