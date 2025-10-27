Одна із країн ЄС виділила 150 000 євро на підтримку української енергетики
Естонія переведе 150 000 євро у Фонд підтримки енергетики України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Естонії.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час сьогоднішнього візиту до Києва оголосив, що його країна внесе 150 000 євро до Енергетичного фонду України.
Він зазначив, що ремонт енергетичної інфраструктури України – це довгостроковий процес.
Загальна допомога країни у цьому секторі становить 620 000 євро.
Нагадаємо, Євросоюз взяв на себе зобов'язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року. Про це на днях повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Екстрені відключення в Україні: які області залишилися без світлаВсі новини »
27 жовтня 2025, 09:24Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон
25 жовтня 2025, 17:16Лідери ЄС затвердили документ про підтримку України
23 жовтня 2025, 22:49
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Україні різко почали змінюватися ціни на картоплю: з чим це пов'язано та які цінники в супермаркетах
27 жовтня 2025, 23:30В Україні дорожчають овочі: що найбільше зросло в ціні за тиждень
27 жовтня 2025, 23:00Стало відомо, які регіони залишаться без електроенергії вже завтра: інформація від Укренерго
27 жовтня 2025, 22:57Українська зима зникає на очах: інфографіка показала, як за 22 роки зменшилася кількість снігу
27 жовтня 2025, 22:51Банки масово блокують рахунки: юристи назвали небезпечні слова у призначенні платежу
27 жовтня 2025, 22:47В Україні заблокували 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор
27 жовтня 2025, 22:39Журнал Time змінив обкладинку з Трампом: що змусило
27 жовтня 2025, 22:10У Києві 28 жовтня діятимуть погодинні відключення світла
27 жовтня 2025, 22:05Українці розкритикували Радіодиктант-2025: яка причина
27 жовтня 2025, 21:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »