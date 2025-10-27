Одна із країн ЄС виділила 150 000 євро на підтримку української енергетики

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Естонії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час сьогоднішнього візиту до Києва оголосив, що його країна внесе 150 000 євро до Енергетичного фонду України.

Він зазначив, що ремонт енергетичної інфраструктури України – це довгостроковий процес.

Загальна допомога країни у цьому секторі становить 620 000 євро.

Нагадаємо, Євросоюз взяв на себе зобов'язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року. Про це на днях повідомив Президент України Володимир Зеленський.