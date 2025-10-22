Украинцам будут раздавать по 20 тыс. грн на зиму: кто получит помощь и как

В прифронтовых районах Сумщины стартовала программа поддержки на зимний период: около 800 семей (1760 человек) получат по 19 400 грн наличными или топливо для обогрева

Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда Stabilization Support Services, передает RegioNews.

Помощь будет оказываться в рамках инициативы "Подготовка к зиме и поддержка уязвимых людей в прифронтовых общинах Сумской области", которая охватит Путивльскую и Чернеччинскую общины.

Кто может получить помощь:

Среди бенефициаров программы — пожилые люди, люди с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители и те, чьи дома были разрушены или повреждены в результате боевых действий.

Какая помощь предусмотрена:

19 400 грн наличными получат 600 семей - эти средства можно будет потратить на закупку дров, угля, брикетов или другие нужды для зимы.

Еще 200 семей получат по 3,42 тонны топливных брикетов с доставкой в дом. Для маломобильных граждан предусмотрена помощь по разгрузке и занесению топлива.

"С началом холодов вопрос тепла становится жизненно важным для тысяч семей, живущих рядом с линией фронта. Мы хотим помочь им пройти зиму в тепле и безопасности", – заявили в Stabilization Support Services.

Благотворительная организация отмечает, что также сотрудничает с местными властями и международными партнерами для обеспечения большего количества семей и координации гуманитарной помощи.

Напомним, недавно в Харьковской ОВА также состоялось совещание по реализации программы поддержки прифронтовых общин. В фокусе была подготовка к зиме, обеспечение жильем переселенцев, ремонт дорог и укрепление объектов критической инфраструктуры.