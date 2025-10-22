Українцям роздаватимуть по 20 тис. грн на зиму: хто отримає допомогу і як

У прифронтових районах Сумщини стартувала програма підтримки на зимовий період: близько 800 родин (1760 людей) отримають по 19 400 грн готівкою або паливо для обігріву

Про це повідомила пресслужба благодійного фонду Stabilization Support Services, передає RegioNews.

Допомога надаватиметься в межах ініціативи "Підготовка до зими та підтримка вразливих людей у прифронтових громадах Сумської області", яка охопить Путивльську та Чернеччинську громади.

Хто може отримати допомогу:

Серед бенефіціарів програми — літні люди, особи з інвалідністю, багатодітні родини, самотні батьки та ті, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.

Яка допомога передбачена:

19 400 грн готівкою отримають 600 родин — ці кошти можна буде витратити на закупівлю дров, вугілля, брикетів чи інші потреби для зими.

Ще 200 родин отримають по 3,42 тонни паливних брикетів із доставкою до дому. Для маломобільних громадян передбачена допомога з розвантаженням і занесенням палива.

"З початком холодів питання тепла стає життєво важливим для тисяч родин, які живуть поруч із лінією фронту. Ми хочемо допомогти їм пройти зиму у теплі та безпеці", — заявили в Stabilization Support Services.

Благодійна організація наголошує, що також співпрацює з місцевою владою та міжнародними партнерами для забезпечення більшої кількості родин та координації гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА також відбулася нарада щодо реалізації Програми підтримки прифронтових громад. У фокусі була підготовка до зими, забезпечення житлом переселенців, ремонт доріг та укріплення об’єктів критичної інфраструктури.