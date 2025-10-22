13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 21:05

Українцям роздаватимуть по 20 тис. грн на зиму: хто отримає допомогу і як

22 жовтня 2025, 21:05
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У прифронтових районах Сумщини стартувала програма підтримки на зимовий період: близько 800 родин (1760 людей) отримають по 19 400 грн готівкою або паливо для обігріву

Про це повідомила пресслужба благодійного фонду Stabilization Support Services, передає RegioNews.

Допомога надаватиметься в межах ініціативи "Підготовка до зими та підтримка вразливих людей у прифронтових громадах Сумської області", яка охопить Путивльську та Чернеччинську громади.

Хто може отримати допомогу:

Серед бенефіціарів програми — літні люди, особи з інвалідністю, багатодітні родини, самотні батьки та ті, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.

Яка допомога передбачена:

19 400 грн готівкою отримають 600 родин — ці кошти можна буде витратити на закупівлю дров, вугілля, брикетів чи інші потреби для зими.

Ще 200 родин отримають по 3,42 тонни паливних брикетів із доставкою до дому. Для маломобільних громадян передбачена допомога з розвантаженням і занесенням палива.

"З початком холодів питання тепла стає життєво важливим для тисяч родин, які живуть поруч із лінією фронту. Ми хочемо допомогти їм пройти зиму у теплі та безпеці", — заявили в Stabilization Support Services.

Благодійна організація наголошує, що також співпрацює з місцевою владою та міжнародними партнерами для забезпечення більшої кількості родин та координації гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА також відбулася нарада щодо реалізації Програми підтримки прифронтових громад. У фокусі була підготовка до зими, забезпечення житлом переселенців, ремонт доріг та укріплення об’єктів критичної інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
допомога гроші
На Тернопільщині продавець обікрав магазин, в якому працював
22 жовтня 2025, 13:39
Пенсіонер із Тернополя втратив 28 тисяч доларів через онлайн-шахрая
22 жовтня 2025, 12:15
Іспанія передасть Україні 70 генераторів в рамках енергетичної допомоги
20 жовтня 2025, 19:07
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Старт опалювального сезону в Україні під загрозою: у парламенті попередили про дефіцит газу
22 жовтня 2025, 21:11
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження
22 жовтня 2025, 21:04
У Вінниці на території лікарні отруїли собак: деталі вандалізму
22 жовтня 2025, 20:54
На Полтавщині вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БпЛА
22 жовтня 2025, 20:45
Розкрадання коштів на ремонті укриття в лікарні: на Запоріжжі розпочали розслідування
22 жовтня 2025, 20:25
"Росія нахабніє": дрон влучив у дитсадок у Харкові, загинув комунальник, 10 поранених - відео прильоту
22 жовтня 2025, 20:24
Ексначальник ДСНС Харківщини врятував дітей із дитсадка після удару дронами
22 жовтня 2025, 20:17
Стріляв у поліцейського: на Полтавщині чоловіка затримали за замах на вбивство правоохоронця
22 жовтня 2025, 19:55
У Львові "нарко-бізнесмени" виростили канабісу на понад 3 мільйони
22 жовтня 2025, 19:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »