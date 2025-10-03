12:30  03 жовтня
03 жовтня 2025, 14:30

В Україні пропонують підвищити виплати з безробіття: у ВР зареєстровано законопроєкт

03 жовтня 2025
В Україні планують суттєво підвищити розмір виплат з безробіття та продовжити строк їхнього отримання. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді (№57475), і він передбачає низку важливих змін у системі соціальної підтримки безробітних

Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради України, передає RegioNews.

Зокрема, замість нинішньої норми, коли допомога становить розмір однієї мінімальної зарплати, пропонується встановити виплату у розмірі 150% від мінімальної зарплати.

На сьогодні це означає, що допомога з безробіття може зрости приблизно до 12 000 гривень - майже в півтора раза більше за існуючий рівень. Такий крок має на меті забезпечити більш гідний рівень підтримки для тих, хто тимчасово залишився без роботи, особливо в умовах економічної нестабільності та викликів воєнного часу.

Крім того, законопроєкт передбачає збільшення строку отримання допомоги з нинішніх 90 до 180 днів. Це дасть можливість безробітним отримувати фінансову підтримку протягом більш тривалого періоду, що важливо для якісного пошуку нової роботи та стабілізації життєвих обставин.

Автори законопроєкту наголошують, що такі зміни відповідають сучасним економічним реаліям і спрямовані на підвищення соціального захисту громадян. Це також може позитивно вплинути на загальний рівень добробуту в країні, зменшити рівень бідності та стимулювати активність на ринку праці.

Нагадаємо, на першій сходинці рівня середньої зарплати в Україні наразі стоїть Київ із середнім показником у 39 535 гривень. На другому місці Луганська область з 32 541 гривнею в середньому. До п'ятірки лідерів увійшли також Київська область – 25 963 гривні та Запорізька область – 24 681 гривня.

03 жовтня 2025
