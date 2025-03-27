"Инсайды" нового соглашения между Украиной и США: что предлагает Белый дом

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Новое соглашение охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ, на всей территории Украины. Управление делится на 5 человек, трое из них – от США, с полным правом голоса запрета

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Текст, который я видел это прямой УЖАС. Все 18 разделов… Это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прямая большая и очень четкая сделка. И она не в нашу сторону.", – отметил нардеп.

По его словам, деньги фонда выводятся за границу. Вклад США – уже оказана помощь Киеву с 2022 года.

Кроме того, соглашение бессрочно и там нет ничего о гарантиях безопасности.

В то же время Железняк отмечает, что это не финальный документ. Он надеется, что украинская сторона все-таки "добьется значительных изменений".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что украинская и американская делегации уже заключили соглашение о полезных ископаемых. По его словам, скоро будет подписание документа.

Ранее мы публиковали полный текст соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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