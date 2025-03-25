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Кремль опубликовал "требования" для тишины на море. В то же время, по словам Зеленского, РФ пытается манипулировать

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем обращении к народу, передает RegioNews.

По словам президента Украины, то, как Россия будет вести себя в ближайшие дни, покажет многое, если не восе. Он добавил, что если снова будут воздушные тревоги, военная активность в Черном море – нужно принимать новые меры против Москвы.

"Дипломатия должна работать. Мы с украинской стороны делаем все для этого. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Спасибо Америке за то, что команды наши работают конструктивно и результативно. Результат нужен от России. Мы им не верим. Реально мир России не верит. И они должны доказать, что они готовы закончить войну и готовы не врать миру, не врать Трампу, не врать Америке". , – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Москва всегда лжет. По его словам, есть четкие заявления, опубликованные Белым Домом, и РФ пытается манипулировать.

Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта. Москва всегда лжет, и это зависит от мира, и от всех, кому реально нужен мир — позволят ли снова России врать", - говорит президент Украины.

Напомним, ранее глава Минобороны Рустем Умеров рассказывал, о чем договорились США, Украина и РФ в Рияде. В частности, отмечалось, что все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.