Украинцы готовы воевать голыми руками, – директор ЦРУ

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Украинцы готовы воевать и голыми руками, если не получат условий, приемлемых для крепкого мира

Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время слушаний в Сенате США, передает RegioNews.

Он отметил, что украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет.

"В конце концов, я убежден на основе моих наблюдений, с точки зрения разведки, что они будут воевать голыми руками, если нет условий, приемлемых для крепкого мира", – сказал Ретклифф.

Отвечая на вопрос о глобальных угрозах национальным интересам США, он подчеркнул, что американская разведка и дальше видит риск применения ядерного оружия со стороны российского диктатора Путина.

"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами далеко вглубь России продолжает вызывать обеспокоенность тем, что Путин может применить ядерное оружие", – подчеркнул директор ЦРУ.

Напомним, ранее глава Минобороны Рустем Умеров рассказывал, о чем договорились США, Украина и РФ в Рияде. В частности, отмечалось, что все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

В то же время, по словам украинского президента Владимира Зеленского, если снова будут воздушные тревоги, военная активность в Черном море - нужно принимать новые меры против Москвы.