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24 марта 2025, 20:20

Украина и США заключили соглашение о ископаемых - Трамп

24 марта 2025, 20:20
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Фото: YouTube
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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинская и американская делегации уже заключили соглашение о полезных ископаемых. По его словам, скоро будет подписание документа

Об этом сообщает Clash Report, передает RegioNew.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская и украинская стороны уже заключили соглашение о полезных ископаемых. Теперь, по его словам, он ждет подписания документа о распределении доходов от украинских критически важных минералов.

При этом Дональд Трамп также заявил, что на переговорах речь также идет о территории. По его словам, есть разговоры о "владении электростанциями". Следует отметить, что в СМИ ходят слухи, что речь идет о Запорожской атомной электростанции, однако официально это название никто не объявлял.

Напомним, что представители США провели переговоры с дипломатами из Украины в воскресенье, 23 марта. Уже в понедельник, 24 марта, американцы встречались с россиянами в Ур-Рияде. Белый Дом стремится достичь перемирия на море.

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