Кабмин сегодня рассмотрит текст соглашения о полезных ископаемых, – Шмигаль

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Кабинет министров Украины сегодня рассмотрит текст соглашения с Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины"

Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По его словам, договор будет иметь юридическую силу и предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, "где и Украина, и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его".

В то же время Шмигаль подчеркнул, что ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение, его подписание в отрыве от гарантий безопасности для Украины.

"Мы не рассматриваем подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности... Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и его подписание в отрыве от гарантий безопасности для Украины", - подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, после того, как президент США и Украины договорятся о гарантиях безопасности. В частности, как привязать предварительное соглашение к гарантиям безопасности США, в присутствии президентов представитель правительства Украины подпишет этот предварительный договор.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых и привели детали документа.

Ответственным за подготовку будущего соглашения со стороны Украины будет Министерство экономики.

Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Будут обсуждаться подписание соглашения Украины и США о редкоземельных металлах.