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26 февраля 2025, 10:56

Трамп говорит, что уже 28 февраля может встретиться с Зеленским

26 февраля 2025, 10:56
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фото: ВВС
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Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон уже в эту пятницу, 28 февраля, на фоне согласования соглашения о полезных ископаемых

Об этом пишет издание The New York Post, передает RegioNews.

"Я слышал, что он (Зеленский — ред.) приезжает в пятницу. Я не против, если он захочет. И если он захочет подписать (ред. соглашение) вместе со мной. Я понимаю, что это большое соглашение, очень большое", — сказал Трамп во время общения с журналистами.

Ранее он заявил, что Зеленский может приехать в Вашингтон на этой или на следующей неделе, чтобы лично подписать соглашение о полезных ископаемых.

Издание не может подтвердить, действительно ли был запланирован визит между двумя лидерами.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых и привели детали документа.

Ответственным за подготовку будущего соглашения со стороны Украины будет Министерство экономики.

Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Будут обсуждаться подписание соглашения Украины и США о редкоземельных металлах.

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