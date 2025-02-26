Трамп говорит, что уже 28 февраля может встретиться с Зеленским

фото: ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон уже в эту пятницу, 28 февраля, на фоне согласования соглашения о полезных ископаемых

Об этом пишет издание The New York Post, передает RegioNews.

"Я слышал, что он (Зеленский — ред.) приезжает в пятницу. Я не против, если он захочет. И если он захочет подписать (ред. соглашение) вместе со мной. Я понимаю, что это большое соглашение, очень большое", — сказал Трамп во время общения с журналистами.

Ранее он заявил, что Зеленский может приехать в Вашингтон на этой или на следующей неделе, чтобы лично подписать соглашение о полезных ископаемых.

Издание не может подтвердить, действительно ли был запланирован визит между двумя лидерами.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых и привели детали документа.

Ответственным за подготовку будущего соглашения со стороны Украины будет Министерство экономики.

Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Будут обсуждаться подписание соглашения Украины и США о редкоземельных металлах.

Читайте также: Почему Трамп хочет украинские редкоземельные металлы?