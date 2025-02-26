Кабмін сьогодні розгляне текст угоди про корисні копалини, – Шмигаль

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Кабінет міністрів України сьогодні розгляне текст угоди зі Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України"

Про це в ефірі телемарафону заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, договір матиме юридичну силу та передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, "де і Україна, і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його".

Водноча Шмигаль наголосив, що ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду, її підписання у відриві від гарантій безпеки для України.

"Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки... Ця угода напряму прив’язана до гарантій безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України", – наголосив прем'єр.

За словами Шмигаля, після того як президент США та України домовляться про гарантії безпеки. Зокрема, як прив'язати попередню угоду до гарантій безпеки США, в присутності президентів представник уряду України підпише цей попередній договір.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Україна та США погодили умови договору про корисні копалини та навели деталі документа.

Відповідальними за підготовку майбутньої угоди зі сторони України буде Міністерство економіки.

Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо.

Раніше ми повідомляли, Дональд Трамп може зустрітись із Володимиром Зеленським наступного тижня. Обговорюватимуть підписання угоди України та США щодо рідкісноземельних металів.