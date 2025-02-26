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26 февраля 2025, 09:13

Верховную Раду призывают доработать законопроект по усилению защиты бизнеса

26 февраля 2025, 09:13
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фото: pixabay.com
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Специалисты Украинского Совета Бизнеса подробно проанализировали законопроект №12439 от 24.01.2025 года, направленный на усовершенствование гарантий защиты субъектов хозяйствования в рамках уголовного производства. Они поддерживают положения законопроекта, однако призывают его доработать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт УСБ.

В Ассоциации выражают поддержку положениям законопроекта, которые имеют целью улучшить положение потерпевшего и стороны защиты, обеспечив соблюдение принципа равенства сторон в уголовном производстве. В то же время, как отмечается в сообщении, законопроект содержит ряд системных несовершенств в ряде норм уголовно-процессуального законодательства, которыми существенно ограничиваются права и законные интересы хозяйствующих субъектов и физических лиц.

К таким несовершенствам уголовно-процессуального законодательства относятся:

  • недостаточный объем прав, предусмотренных нормами УПК Украины в отношении других лиц (в понимании УПК Украины), права или законные интересы которых ограничиваются в ходе досудебного расследования;
  • недостаточная определенность статуса временно изъятого имущества во время обысков, в результате чего участники производства лишаются возможности обжаловать необоснованное изъятие имущества и вернуть его;
  • недостаточный объем прав лиц, имущество которых арестовывается, и отсутствие четких ограничений по повторному наложению ареста на имущество по одним и тем же основаниям, если ранее в таком аресте было отказано или такой арест был отменен;
  • отсутствие надлежащего обоснования при избрании меры пресечения в виде залога исключительности определения размера залога в объемах, превышающих максимально определенные в ч.5 ст.182 УПК Украины границы и непосредственно расчета применяемых в таком случае размеров залога;
  • отсутствие положений, которые имели место в предыдущих редакциях УПК Украины, относительно обязательного проведения экспертиз в уголовном производстве с целью определения размера материального ущерба и усиления прав подозреваемых при назначении и проведении стороной обвинения экспертиз в уголовном производстве, а также необходимости их ознакомления с материалами таких экспертиз и т.д.

"Законопроект №12439, несмотря на свое в целом положительное наполнение, требует детализации и корректировки. Украинский бизнес призывает народных депутатов поддержать проект за основу и до второго чтения при рассмотрении законопроекта в Комитете учесть предложения, изложенные в обращении бизнес-сообщества", - отмечается в сообщении.

Специалисты УСБ сформулировали рекомендации и предложения к законопроекту №12439, которые усилит защиту права и интересов бизнеса, хозяйствующих субъектов. С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №12439 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства" 25 февраля.

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