скриншот с видео

В Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

В сети обнародовали фото и видео, где видно, что после взрыва над городом поднимается дым.

Отметим, что незадолго до взрывов в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Напомним, россияне ударили по ферме в Сумской области, спасатели попали под повторную атаку.