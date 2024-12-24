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24 декабря 2024, 15:52

В Кривом Роге раздался взрыв: над городом поднимается дым

24 декабря 2024, 15:52
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скриншот с видео
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В Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

В сети обнародовали фото и видео, где видно, что после взрыва над городом поднимается дым.

Отметим, что незадолго до взрывов в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Напомним, россияне ударили по ферме в Сумской области, спасатели попали под повторную атаку.

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