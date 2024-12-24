В Кривом Роге раздался взрыв: над городом поднимается дым
В Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
В сети обнародовали фото и видео, где видно, что после взрыва над городом поднимается дым.
Отметим, что незадолго до взрывов в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Напомним, россияне ударили по ферме в Сумской области, спасатели попали под повторную атаку.
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