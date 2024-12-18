фото: pixabay

Ограничений электроэнергии в четверг, 19 декабря, не планируется, как и два дня до этого

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

В пресс-службе компании журналистам объяснили, что до изменения ситуации не будут выходить с ежедневными вечерними анонсами по поводу отключений на следующие сутки. Этим объясняется отсутствие обновления вечером 18 декабря в информационных ресурсах НЭК.

"На завтра, как и два дня до этого, отключения не прогнозируются. Поэтому не выпускали информацию. Если ситуация изменится – сообщим дополнительно", – отметили в "Укрэнерго".

Напомним, с 16 декабря, в Украине ввели новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Они будут одинаковыми для всех областей. Между отключениями будет минимум 3,5 часа с электроэнергией.