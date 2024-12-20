Оккупанты в очередной раз поставили Запорожскую АЭС на грань блекаута

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Минэнерго

Из-за российских обстрелов снова приостановилась работа одной линии электропередачи оккупированной Запорожской АЭС, соединяющей станцию с объединенной энергосистемой Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, сегодня, 20 декабря, из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС осталась на одной линии питания с украинской энергосистемой.

"Сегодня снова энергетики начнут возобновление линии питания ЗАЭС, как только это позволит ситуация безопасности. Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго напомнили, что в ноябре из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС трижды оставалась на одной линии питания.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты угрожают остановить работу специалистов МАГАТЭ, выполняющих миссию на временно захваченной Запорожской АЭС.

Перед этим энергетики возобновили работу поврежденной в результате обстрелов высоковольтной воздушной линии, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.