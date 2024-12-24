Ракетный удар по Кривому Рогу: разрушен 4-этажный дом
В Кривом Роге уже известно о шести пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Трое из пострадавших находятся в больнице. Это женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина оценивают как средней тяжести.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что попадание российской ракеты было в 4-этажное здание.
На месте работают спасательные службы.
Также в сети публикуют фото с места ракетного удара. На кадрах видно, что здание в результате обстрела разрушено.
Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв. Ранее было известно о пяти пострадавших.
Российский удар по Кривому Рогу: поврежден дом, есть раненыеВсе новости »
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