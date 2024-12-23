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23 декабря 2024, 14:50

В Киеве и трех областях применили экстренные отключения света

23 декабря 2024, 14:50
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фото: pixabay.com
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Сегодня, 23 декабря, в нескольких регионах Украины энергетики ввели экстренные отключения света

Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК, передает RegioNews.

По указанию Укрэнерго электроэнергию отключают: в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Когда ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.

Напомним, с 16 декабря, в Украине ввели новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Они будут одинаковыми для всех областей.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.

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