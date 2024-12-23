Удар по обороноспособности: беглец Яценко не оставляет попыток сорвать миллиардные торги ПриватБанка

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Интересно, что накануне в многочисленных телеграм-каналах появились откровенно абсурдные обвинения о том, что якобы менеджмент государственного "ПриватБанка" подыгрывает Коломойскому, выставив на торги один из любимых активов его команды. Однако реальность демонстрирует обратное: в условиях войны, когда каждая гривна важна для обороноспособности страны, именно Яценко и его преступная группировка организовали настоящий "юридический штурм" против государственного банка. Цель – сорвать открытые торги по продаже прав требования к зерновому терминалу "Бориваж".

Стоит отметить, что Яценко – один из "старожилов" "ПриватБанка", где проработал 24 года – с момента основания в 1992 году до национализации в 2016 году. На должности заместителя председателя правления он отвечал за кредитование крупных компаний и руководил корпоративным VIP-бизнесом.

Широкой общественности Яценко стал известен после резонансной спецоперации в феврале 2021 года, когда детективы НАБУ организовали принудительную посадку его частного самолета в аэропорту "Борисполь". Тогда его задержали по подозрению в растрате почти 137 млн гривен банковских средств. Впоследствии за Яценко внесли залог в размере более 50 млн грн. Показательно, что сразу после задержания, находясь в изоляторе, Яценко переписал на гражданскую жену и дочь значительные активы, включая доли в компаниях и сотни объектов недвижимости.

По данным расследования, чтобы избежать уплаты долга в 5 млрд гривен, команда Яценко через подконтрольных кредиторов начала процедуру банкротства ООО "Бориваж". Когда же государственный "ПриватБанк" решил продать права требования на открытых торгах через Prozorro, был задействован целый арсенал юридических инструментов для срыва аукциона. После того, как первые торги были сорваны из-за судебного запрета, банк выставил актив на СЕТАМ. Однако, это не остановило Яценко и команду. Этот беглец, объявленный в розыск в Украине, открыто проживает в Вене и продолжает координировать атаки на государственный банк, используя старые коррупционные связи.

Текущая ситуация создает серьезные риски для государства. "ПриватБанк" может потерять обеспечение по кредиту на миллиардную сумму, а государство рискует потерять контроль над стратегически важным портом "Бориваж".

Особенно циничным выглядит тот факт, что эти действия происходят во время войны, когда средства крайне необходимы для поддержки обороноспособности Украины. В настоящее время правоохранительные органы и эксперты банковского сектора внимательно следят за развитием событий, особенно в контексте возможных незаконных судебных решений. Ситуация демонстрирует, как старые коррупционные связи могут использоваться для блокирования важных экономических процессов даже после национализации "ПриватБанка".

Напомним, в начале октября стали известны новые подробности о схемах, с помощью которых бывший менеджмент "ПриватБанка" пытается вернуть себе национализированные активы этого финучреждения.

Кроме того сообщалось, что центральным звеном в схеме юридических атак на "ПриватБанк" под руководством Владимира Яценко выступает АО "Ингосстрах" – страховая компания, ранее обслуживавшая интересы "ПриватБанка" и осуществлявшая страхование имущества его заемщиков.

Также известно, что после начала полномасштабного российского вторжения подозреваемый в присвоении имущества бывший первый заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко, выпущенный под залог более чем в 52 млн грн, уехал за границу.