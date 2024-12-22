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22 декабря 2024, 12:19

Трагедия на Закарпатье: полиция устанавливает обстоятельства гибели двухлетнего мальчика

22 декабря 2024, 12:19
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фото: полиция
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В ночь на 21 декабря, около 4:00, в полицию сообщили, что в Виноградовскую больницу доставили тело двухлетнего мальчика с травмами черепа

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, трагедия произошла 20 декабря около 23:30 в селе Подвиноградов. Мальчика, вероятно, сбил автомобиль Mercedes. Водитель машины вместе с родителями ребенка прибыл в больницу. Полиция проверила его – мужчина был трезв.

Авто поместили на арестплощадку. Открыто уголовное производство. Назначены экспертизы, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Также полиция выясняет, почему ребенок ночью был на улице без присмотра взрослых.

Напомним, утром 21 декабря в Тернопольской области в ДТП погиб младенец: автомобиль врезался в бетонные плиты у дороги.

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