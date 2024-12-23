"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины

Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших разработок содержатся в секрете. RegioNews собрал все, что известно о новых украинских ракетах-дронах, проанализировал, на что они способны, а также поинтересовался у военного эксперта Ивана Киричевского, сможет ли массовый выпуск такого вооружения стратегически изменить для Украины ход войны против россии

Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших разработок содержатся в секрете. RegioNews собрал все, что известно о новых украинских ракетах-дронах, проанализировал, на что они способны, а также поинтересовался у военного эксперта Ивана Киричевского, сможет ли массовый выпуск такого вооружения стратегически изменить для Украины ход войны против россии

Фото: president.gov.ua

Ракета-дрон "Паляниця"

Впервые о ракете-дроне "Паляниця" официально было заявлено еще в День Независимости 24 августа 2024 года. В это время новая ракета-дрон ударила по одному из объектов на территории россии. Этот вид вооружения был разработан украинскими специалистами с нуля. Именно "Паляниця" благодаря радиусу поражения 700 км позволяет бить в тыл россии без разрешений наших партнеров с Запада. Боевая часть в ракете-дроне стартует от 100 кг, а ее скорость достигает более 400 км/ч. Двигатель, по разным данным, реактивный, плюс имеет твердотопливный ускоритель. Запускают "Паляницю" с наземной платформы. Стоимость ракеты-дрона "Паляниця" составляет около 1 млн. долларов, но со временем планируется снижение стоимости.

Ракета-дрон "Пекло"

Эту ракету-дрон еще называют реактивным беспилотником, а журналисты уже начали называть "Пекло" старшим братом ракеты-дрона "Паляниця", ведь скорость полета последней составляет около 450 км/ч, а "Пекло" может лететь со скоростью около 700 км/ч. "Пекло" имеет реактивный двигатель, позволяющий сочетать как характеристики дронов-камикадзе, так и крылатых ракет. По некоторым данным, размах крыла ракеты-дрона составляет около 2 метров, а нести они могут боевую часть весом около 50 кг и стартуют с наземной пусковой установки.

"Пекло" уже испытывали в бою, после чего это вооружение пошло в серийное производство. Более того, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что первую партию "Пекло" уже передали Силам обороны Украины. В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин подчеркнул, что "Пекло" разрабатывали с чистого листа и в течение года ракета-дрон уже была готова.

Долетает "Пекло" на расстояние до 700 км. Герман Сметанин уточнил, что ведутся постоянные работы по повышению уровня защищенности ракеты от устройств радиоэлектронной борьбы врага. Также инженеры работают над тем, чтобы "Пекло" имело еще большую точность поражения. К этой ракете-дрону разрабатываются различные виды боевой части, чтобы еще больше расширить список потенциальных объектов поражения.

Ракета "Рута"

В настоящее время эта ракета-дрон проходит успешные испытания. "Рута" имеет реактивный двигатель, позволяющий ей лететь на расстояние до 300 км. Обладает ударными и разведывательными характеристиками. По некоторым данным, этот дрон имеет функцию возврата и может садиться на парашюте. Таким образом, можно предположить, что с помощью дрона можно залетать вглубь вражеской территории, после чего он возвращается назад. Имеет боевую часть, фиксированное крыло, топливный бак, а также малогабаритный турбореактивный двигатель, "приправленный" блоком электроники. Стартовать "Рута" может с помощью ракетного ускорителя. По некоторым данным, скорость от 500 до 800 км/ч.

Фото: president.gov.ua

В комментарии RegioNews эксперт военного портала Defence Express Иван Киричевский заявил, что реактивным изделиям типа "Паляниця", "Пекло" и "Рута" пока сложно дать какую-то четкую характеристику.

"Это уже вроде и не беспилотник, но с другой стороны у них габариты маловаты для крылатой ракеты. Если оценить габариты того же "Пекло" по фотографиям, то длина его корпуса составляет где-то 2-3 метра. Для сравнения, на противокорабельном "Нептуне" длина фюзеляжа минимум 5 метров. Если же брать ракеты, которыми Украину обстреливают россияне — "Калибры", "Х-101" — у них длина вообще около 8 метров", — отмечает специалист.

Если рассматривать вопрос о том, повлияет ли кардинально массовый выпуск ракет-дронов типа "Пекло", "Рута" и "Паляниця" на ход войны, то, по мнению Ивана Киричевского, к этому можно отнестись несколько скептически.

"Независимо от количества имеющегося реактивного ракетного вооружения достижение стратегических целей это не даст. Россияне по Украине выпустили более 10 тысяч ракет разных типов, и они все равно окончательно ничего так и не достигли. Поэтому даже если наш ВПК в следующем году выпустит 3 тысячи этих ракет-дронов, или даже классических "Нептунов", это вряд ли даст стратегический эффект", — считает Иван Киричевский.

С другой стороны, он напоминает, что Украине нужно постоянное огненное влияние на россию, чтобы атаковать их арсеналы или военные объекты, топливно-энергетические комплексы. Именно поэтому чем больше средств поражения у Украины, тем лучше.

"Особенно это и касается изделий с реактивным двигателем, которые россияне не смогут сбивать теми же пулеметами. Поэтому им придется привлекать уже зенитно-ракетные комплексы всех типов или даже истребительную авиацию. Но имеем в виду, что и у россиян есть ограничения по производству зенитных ракет. Поэтому реактивные "Пекло", "Паляниця" и "Рута" смогут достигать результата на территории россии", - подчеркивает Киричевский.

В заключение он высказал мнение о своей баллистической ракете, о которой ранее говорил Владимир Зеленский.

"На самом деле не 30 лет, а реально работы велись, условно говоря, только лет 14. Поэтому если брать "чистое время" в 14 лет и выйти уже на испытания, то выходит, что это очень хороший результат. Например, в россии с момента начала создания ракеты "Искандер" и до приема ее на вооружение прошло 18 лет", - заявил эксперт военного портала Defence Express.

Также он добавил, что если брать те же наши "Нептуны", которые не только противокорабельны, но можно их использовать для наземных целей, то о такой "конвертации" "Нептуна" речь шла еще осенью 2021 года. Параллельно с тем, как Турция запустила аналогичный проект.

"Но турки в условиях мирного времени проект, как сделать противокорабельную ракету крылатой расписали до 2025 года. Поэтому в Украине, несмотря на внутренние проблемы и войну, удалось намного быстрее сделать из противокорабельной ракеты крылатую, чем в более мощной Турции", — рассказал Иван Киричевский.

По его мнению, раньше не было возможности массово выпускать "Паляницю", "Руту" и "Пекло", ведь всему приходит свое время.