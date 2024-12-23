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Уроженец временно оккупированной Макеевки Донецкой области, предавший Украину, и в составе террористической организации "ДНР" принимал участие в захвате Херсонской области, приговорен к 15 годам лишения свободы.

Об этом со ссылкой на "Погляд" сообщает RegioNews.

По информации издания, мужчина помогал оккупационной армии захватывать населенные пункты левобережья Херсона.

Выяснилось, что в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину макеевец добровольно вступил в боевое крыло так называемой "донецкой народной республики".

После этого в составе подразделений российских оккупационных войск он участвовал в захвате Херсонской области, а также помогал российским агрессорам устанавливать оккупационный режим на подконтрольных им территориях.

Во время дежурства на вражеских блокпостах недалеко от села Князе-Григоровка изменник выискивал и задерживал проукраинских жителей Каховского района Херсонской области. Кроме того, он занимался мародерством и грабежом местных жителей, насильственно отнимая у них деньги, ценные вещи и продукты питания.

На основании собранных доказательств Тернопольский горрайонный суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленник был осужден 15 лет лишения с конфискацией имущества. Кроме того, осужденному запрещено занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления сроком 14 лет.

Но из-за того, что предатель скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia, то есть при отсутствии обвиняемого. Начало срока отражения будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

В настоящее время правоохранители предпринимают комплексные меры по розыску коллаборанта и привлечению его к ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины.

Напомним, в Херсонской области задержаны семь коллаборантов, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации региона.

Ранее сотрудники Службы безопасности разоблачили трех приспешников России, которые сотрудничали с оккупантами в Херсонской области.