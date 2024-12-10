Яценко мобилизует судей против ПриватБанка

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Государственный «ПриватБанк» снова оказался в эпицентре судебного противостояния из-за попыток заблокировать продажу права требования к порту «Бориваж» стоимостью 3,4 млрд грн. Ситуация разворачивается на фоне недавней победы банка в апелляционном суде и появления новых исков в Соборном районном суде Днепра, ранее имевшего репутацию связанного с бывшими владельцами «ПриватБанка»

История противостояния следующая. 4 декабря апелляционный суд принял важное решение в пользу государственного банка, отменив запрет хозяйственного суда Днепропетровской области на проведение открытых торгов. Это решение открыло путь для продажи прав требования к порту "Бориваж", который, по имеющейся информации, до сих пор находится в интересах Владимира Яценко – бывшего заместителя председателя правления банка до национализации и подозреваемого по делу НАБУ по завладению активами "ПриватБанка", передает RegioNews.

Однако после назначения новых торгов на 23 декабря началась новая волна юридического давления. 9 декабря в Соборный районный суд Днепра (бывший Жовтневый) поступило сразу несколько идентичных исков от гражданина Евгения Суховеева. Иски направлены против "ПриватБанка" и ГП "СЕТАМ" и были распределены между судьями Диной Покопцевой и Сергеем Федорищевым (дела №201/15557/24 и №201/15573/24).

Эксперты в области права отмечают несколько существенных нарушений в этой ситуации. Во-первых, подача нескольких однотипных исков может свидетельствовать о попытках манипулирования системой дел для получения "удобного" судьи. Во-вторых, такие споры входят в компетенцию хозяйственных судов, а не районных. В третьих, законность подобных исков вызывает сомнения, учитывая предыдущее решение апелляционного суда.

Особое внимание привлекает исторический контекст: Соборный районный суд Днепра долго считался лояльным к группе "Приват". По информации из достоверных источников, это связано с тесными отношениями между Владимиром Яценко и племянником многолетнего председателя суда Вячеслава Олейника.

Успешное проведение торгов имеет стратегическое значение для государственного бюджета Украины, особенно в условиях военного положения. Средства, полученные от продажи прав требования, должны быть направлены на пополнение государственной казны. Таким образом, любые попытки заблокировать эти торги могут рассматриваться как противоречащие государственным интересам действия.

Правовая сообщество и эксперты банковского сектора внимательно следят за развитием событий, особенно в контексте возможного принятия незаконных решений судьями Соборного районного суда. Ситуация демонстрирует, как старые коррупционные связи могут использоваться для блокирования важных экономических процессов даже после проведения банковской реформы и национализации "ПриватБанка".

Развитие этого дела может стать показательным примером способности судебной системы противостоять коррупционному давлению и защищать государственные интересы в условиях военного времени. В ближайшее время ожидается решение судей по поданным искам, которое может оказать значительное влияние на дальнейшую судьбу многомиллиардных активов.

Напомним, в начале октября стали известны новые подробности о схемах, с помощью которых бывший менеджмент "ПриватБанка" пытается вернуть себе национализированные активы этого финучреждения.

Кроме того сообщалось, что центральным звеном в схеме юридических атак на "ПриватБанк" под руководством Владимира Яценко выступает АО "Ингосстрах" – страховая компания, ранее обслуживавшая интересы "ПриватБанка" и осуществлявшая страхование имущества его заемщиков.

Также известно, что после начала полномасштабного российского вторжения подозреваемый в присвоении имущества бывший первый заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко, выпущенный под залог более чем в 52 млн грн, уехал за границу.