Сколько "стоит" судья Печерского суда?

Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан

Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан

Печерский суд и его судьи уже давно стали притчей во языцех: недовольство их действиями постоянно звучит в СМИ и соцсетях.

Вот и сейчас поступок судьи этого суда Романа Новака грозит превратиться в прецедент, от которого пострадают военные, инвалиды войны и их семьи, рискующие своей жизнью или здоровьем своих близких.

Когда военные придут с оружием в суд?

Дело в том, что государство защитило их во время военного положения и 90 дней после его окончания от действий исполнительной службы и связанных с ними судебных решений. Об этом – и закон об исполнительной службе п. 1 статьи 34, и закон 7414 от 2022 года. По большому счету, в стране выполняются требования этих документов, но не в Печерском судье, где Роман Новак 1 июня 2022 года арестовывает имущество военного, а 30 октября 2024 принимает соответствующее решение имущественного характера в отношении него, уже инвалида войны 3-й группы, и его супруги.

Надо заметить, что лицо ответчика по делу не играет принципиальной роли в этой истории, хотя он, будучи уже пожилым человеком, в самом начале войны взял в руки оружие и пошел защищать Украину на передовую в ад, где и получил тяжелое ранение, а впоследствии и инвалидность. Знал ли это судья, вынося решение против защиты военных и их семей со стороны государства? Знал. Почему пошел на этот шаг? Можем только догадываться. Ибо, например, ответчики до сих пор не получили полное решение судьи Новака, чтобы иметь возможность обжаловать его. Действительно, чем еще заниматься военнослужащим, как не бегать по судам?

НАПК занялось состоянием Новака

Возможно, ответы на некоторые вопросы относительно судьи Новака впоследствии предоставит НАПК, заинтересовавшееся его декларацией. Содержание документа оказалось таким, что, вероятно, господину судье придется отдельно объяснять происхождение задекларированного имущества. И не только в НАПК, но и органам судейского самоуправления – с перспективой серьезных дисциплинарных выводов.

Судя по информации, уже попавшей в СМИ, в собственности Новака, который работает судьей Печерского суда с 2008 года, два больших участка в селе Тхоровка Киевской области - 12 000 м2 и 2 706 м2, приобретенные в 2014 и 2018 годах. Также в 2018 году землевладения судьи Новака приросли участком 523 м2 в селе Процев под Киевом на берегу Днепра – прямо через реку, кстати, расположен суперэлитный Козин. В Процеве Роман Новак строит садовый домик – он так называется в декларации – на 125 м2. Начал в 2018-м и потихоньку строит и сейчас. А пока строит – в его распоряжении есть квартира в Киеве 85,7 м2 и еще один дом под Киевом – в Гореничах – 290 м2. Часть этого имущества записана на сестру и мать судьи Новака.

Несложно счесть, что совокупно стоимость этой недвижимости даже по скромным оценкам превышает один миллион долларов. А средняя зарплата судьи первой инстанции – именно таким судом является Печерский суд Киева – в Украине составляет 63 тысячи гривен. Например, за 2023 год Роман Васильевич Новак задекларировал 1 531 192 грн заработной платы. Этого мало для инвестиций в землю и недвижимость. Супруга судьи Новака в годы покупки земельных участков была обычным делопроизводителем в том же Печерском суде.

Но ему охотно одалживают деньги адвокаты – в мае 2024 года Роман Васильевич получил почти 3 миллиона гривен от адвоката Вячеслава Близнюченко. Официально – это ссуда. Хотя сам факт заставляет поинтересоваться, не представлял ли адвокат Близнюченко какую-либо из сторон в процессе, в котором судьей был Роман Новак.

Информация из открытых источников, в частности, на официальных сайтах Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) свидетельствует также, что судью Новака неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности. Стандартная претензия к нему – затягивание рассмотрения дел, нарушение норм Гражданского процессуального кодекса.

"Защитник" Януковича

Роман Новак и раньше был известен неоднозначными решениями. Как сообщал Бигус.info, он отказал стороне защиты в отводе коллеги-судьи Светланы Шапутько в рамках рассмотрения дела по досудебному следствию в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года. По словам адвокатов, судья Шапутько отказывала в допросе Януковича и других ключевых свидетелей этих событий. Также она не предоставила времени представителям защиты, чтобы ознакомиться с томами дела.

В декабре 2016-го именно Роман Новак своими решениями снял арест со средств сотрудников банка сына Януковича – Валерии Есаулковой и Александра Костилова, которые работали во "Всеукраинском банке развития". Суд решил, что средства, размещенные на банковских счетах этих трех лиц, "не имеют признаков преступного происхождения". Также судья своим решением не признал гражданина Вячеслава Химикуса потерпевшим в конфликте с нардепом Сергеем Пашинским.

Так что вопросов к действиям, которые совершает господин Новак на работе и вне ее – много. Ждем ответов, в том числе и на главный вопроса: кто будет защищать наших военных во время войны в стране, если те, кто должен это делать, поступает ровно наоборот?

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