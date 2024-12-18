Как публичное возвращение Бойко стало инструментом для политических манипуляций

«Штормовой Агафангел-спаситель» и «защитник прав на объединение простых людей против радикалов» Бойко – это все звенья одной цепи.

«Штормовой Агафангел-спаситель» и «защитник прав на объединение простых людей против радикалов» Бойко – это все звенья одной цепи.

А именно – подготовка власти к выборам, а Кремля – к мирным переговорам. Ведь основой торга Кремль все же пытается сделать те стамбульские требования по русскому языку и правам русскоязычных, декриминализации РПЦ. Да и амнистия пророссийских структур вместе с квотами на представительство во власти всех уровней.

Я еще в августе говорил, что это отложение запрета РПЦ на 9 месяцев – это закладка возможностей отыграть все назад. Использовать разрешение агентуре ФСБ ака РПЦвУ работать дальше в Украине как один из аргументов торга, в обмен на который можно получить что-то от Путина.

Еще раз: власти Украины действительно уже уверенно встали на предвыборные рельсы. И подобное (риторика "мира и покоя", открещение от "диких радикалов" и примирение с РПЦиУ как "церковью") – потенциально достаточно эффективный инструмент для работы с пророссийским электоратом. Который нигде не делся на войну, лишение домов, ежедневные обстрелы и резкое обеднение.

Кстати, это не отменяет возможности параллельного применения и другой избирательной технологии, тоже неоднократно успешно апробированной в Украине: разделить электорат на удобные группы (например, по критерию отношения к НАТО, или к государственному языку, или к селу... безразлично на самом деле, какие точки манипуляций выбирать). Эти группы разделить между собой и тщательно изображать взаимную борьбу. Тем самым мотивируя каждую электоральную группу быть более активной и голосовать за избранную партию или политика.

Тогда условный Бойко – "заворочавшийся язычник ему надо противостоять". А условный Зеленский (или кто уйдет от властной команды) – герой, "единственный, кто сможет победить поганца". Помните, была у нас кампания по демонизации сначала коммунистов (фамилию главного краснодупого уже и забыть успели – того толстогубого Симоненко), тогда социалистов?.. По тому же принципу организовывалось противостояние и победа нужного кандидата (над "очевидным злом" прежде всего).

Дополнительная технология мобилизации электората в таком варианте – "нельзя допускать распыления голосов на 3-4 патриота – иначе поганец победит! Голосуйте только за одного, проверенного и надежного, потому что будет беда!". Тоже удобный и выгодный подход.

Почему 66-летний Бойко (и, вероятно, не один он это сделает в ближайшее время) выбрал для отживки в информационном и электоральном поле такой инструмент как ТикТок? Во-первых, эффективность этих технологий уже доказана, когда полные маргиналы набирают голоса. Тот же 62-летний Джорджеску в Румынии. И пусть именно это его уличило как российского агента, но набрать значительное количество голосов он сумел.

Во-вторых, у ТикТока очевидно есть контролируемый алгоритм политического манипулирования аудиторией. Ведь ТикТок – это Китай. А Китай – это "старший партнер" России. И тогда причины раскрутки определенных персонажей и трендов становятся очевидными.

Технологии действительно меняют мир и привычки, в том числе потребительские, электората. Раньше избиратели возмущались грудами партийных газет и листовок, тогда бордами и рекламой среди фильмов. А теперь эту функцию взял на себя смартфон, причем в самом примитивном, пережеванном и полупереваренном формате ТикТок для самых тупых.

Это уже готовая жвачка, где Бойко озвучивает тщательно выверенные тезисы в тщательно выверенной позе (да, он не просто так копирует Путина). Убивая в сознание наиболее уязвимой категории украинских избирателей – необразованных, неопытных и не слишком умных – нужны триггеры. Которые сработают уже на избирательных участках.

Политический ландшафт Украины из-за того же Бойко россияне пытаются снова разделить на "радикалов" и "нормальных, которые будут прекрасно жить с Россией". Но поскольку большинство радикалов погибли на фронте за эти три года, то простому народу уже практически никто не помешает требовать мир и нормальную жизнь. Чтобы памятники не сносили, улицы не переименовывали, на языке общаться не заставляли, фильмы не переводили, священников не выгоняли. Еще война закончится. Главное – не допустить, чтобы все испортили "радикалы".

Такое впечатление по словам Бойко, что трех лет Великой войны не было. Просто очередное идеологическое противостояние с небольшой кучкой опасных радикалов. А Бойко (и другие из этой группы) – самые большие патриоты Украины. Они больше всего озабочены судьбой "простых украинцев", страдающих выбором "радикалов" противостоять зачем-то России.

С другой стороны, уже заметен вектор реагирования власти: она готова приобщиться к возмущению украинцев "а что Бойко до сих пор не сидит?!". И вот уже выходим на упомянутый сценарий "единственного кандидата, который сможет победить негодяя".

Но это политика. Поэтому подобное никак не отрицает возможности другого эффективного с точки зрения сохранения власти шага: скажем, создание завтра условной коалиции "За мир" из остатков "слуг" и условной "ОПЗЖ" в разных ипостасях. А почему нет, если это сработает? Это будет очень удобно выводить на переговоры, демонстрируя готовность Украины к компромиссу.

Вы нам оставляете флаг, гимн, разрешаете оставить памятники Бандере – прекрасно. А что мы должны сделать, чтобы вы на нас не нападали? Просто забыть о РПЦвУ, пусть молятся? Хорошо. Мы так и думали. Вернуть лицензии финансируемым вами СМИ? Ну, будем считать три года отпуском и исправительным периодом, пусть возвращаются. Обеспечить возвращение пророссийских организаций в органы власти? Ну 30 лет так жили и было нормально. И теперь вряд ли станет плохо. Зато в обмен на такой пустяк перестанут летать шахеды и падать ракеты, прекратится бусификация. То, что очень сильно напрягает украинское общество и концентрирует негатив по отношению к власти. То есть такой подход будет выгоден и для сохранения власти.

Вот только бы хорошо нашелся тот, кто объяснит нашей власти: эта игра – создание удобного спарринг-партнера в политическом поле – опасна тем, что можно переиграть себя. И тогда у России просто появится еще один инструмент влияния в нашем государстве. Мы это уже проходили, и это всегда плохо завершалось.