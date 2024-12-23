фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ночью из гаража на территории церкви угнали автомобиль "УАЗ 3303". Утром, придя в храм, церковный староста обнаружил открытые гаражные ворота и пропажу машины, которую использовали как катафалк.

Вскоре правоохранители обнаружили грузовик в неисправном состоянии в поле за селом.

Впоследствии полицейские установили похитителей – ими оказались трое местных жителей 15, 16 и 17 лет. Ранее ни один из них не попадал в поле зрения правоохранителей.

Мотивы своего поступка парни объяснить не смогли. Как выяснилось, ночью они сорвали замок на гаражной двери, нашли ключи от автомобиля, завели его и уехали. Однако далеко добраться не смогли, поскольку машина сломалась.

По данному факту начато уголовное производство. Подросткам грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Франковщине мужчина угнал авто, чтобы привезти в монастырь козу.