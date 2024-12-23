Силы ПВО работают по российским дронам в Киевской области: есть угроза для столицы

фото: КГВА

Вечером 23 декабря в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские БПЛА. Силы ПВО работают по враждебным целям, может быть громко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Местные жители призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

"В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупредил об угрозе БпЛА для столицы. Он также призвал киевлян находиться в укрытиях.

Напомним, в Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских дронов в ночь на 23 декабря повреждены четыре частных дома и линия электропередач.