Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году

Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – самого главного партнера и донора Украины. Новоизбранный президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Но будут ли в этом его стремлении учтены все украинские интересы, на которые рассчитывает как общество, так и украинская власть – ответ более чем очевиден: Вряд ли! RegioNews собрал мнения ключевых отечественных политологов и экспертов о том, что будет с войной в Украине и как будет жить наше государство в таких условиях в следующем году

Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – самого главного партнера и донора Украины. Новоизбранный президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Но будут ли в этом его стремлении учтены все украинские интересы, на которые рассчитывает как общество, так и украинская власть – ответ более чем очевиден: Вряд ли! RegioNews собрал мнения ключевых отечественных политологов и экспертов о том, что будет с войной в Украине и как будет жить наше государство в таких условиях в следующем году

Почему США не хотят поражения россии

По мнению эксперта по международной политике и Ближнему Востоку Илии Кусы, после того, как Дональд Трамп официально станет президентом США, он продолжит политику по локализации российско-украинской войны, чтобы она не вышла за пределы Украины.

Эксперт по вопросам международной политики Илия Куса

"Будет некая управляемая эскалация, ведь неконтролируемая может повлечь за собой непрогнозируемые последствия, — говорит Илия Куса. — Поэтому будет попытка сдерживания россии. Не победа над рф, не ее распад, а именно сдерживание из-за ограничения ее экономики и, в частности, военно-промышленного комплекса из-за санкций. Эта концепция требует времени, а Украина настаивает на том, что времени у нас нет. Хотя не исключены переговоры по поводу российско-украинской войны".

Во-вторых, считает эксперт, можно ожидать со стороны США достижения мира через силу. То есть, давить с помощью различных инструментов, не обязательно военных, на россию, чтобы заставить путина согласиться на переговоры по окончанию или приостановке войны в Украине.

Отсюда следует и третий аспект относительно гарантий безопасности для Украины, но это не будут гарантии вступления в НАТО. Например, могут обойтись гарантией поставок вооружения и создания систем сдерживания россии, если, например, она снова захочет разморозить войну.

"Также для США будет важно добиться стратегической стабилизации на разных направлениях, что позволит им перестроить внутреннюю экономику, чтобы потом направить большие ресурсы на Азиатско-Тихоокеанский регион, который является для США темой №1. Поэтому прекращение огня в Украине может вписываться в эту стратегическую стабилизацию ", - считает специалист.

Также, по его мнению, можно ожидать оптимизации расходов со стороны США на поддержку союзников. Мол, логика команды Трампа будет заключаться в том, что США не могут распыляться по всему миру, ведь нужно вкладываться в те направления, которые наиболее интересные Соединенным Штатам Америки.

"В общем, еще во время выборов команда Трампа объясняла потенциальным избирателям, почему они хотят давать меньше оружия и финансовой поддержки Украине — нужно снижать расходы США", — отмечает Илия Куса.

"Путин не может признать перед самим собой, что проиграл войну"

Политолог Вадим Денисенко перед прогнозом действий россии на 2025 год рассказал, почему все же рф решила начать войну против Украины в феврале 2022 года. Во-первых, на тот момент она утрачивала статус так называемого третьего полюса мира. Во-вторых, имела утрату неограниченного полицейского надзора за постсоветским пространством. В-третьих, путин начал войну за белую расу.

Политолог Вадим Денисенко

"Если исходить из исследований, которые делают адекватные демографы, то к середине XXI века количество славян будет составлять 70% населения россии, а остальные 30% — неславяне. К 2100 году уже может быть 50 на 50. Поэтому путин считал, что потеря доминанты славянского православного населения приведет к потере возможностей для так называемой русской цивилизации, то есть - "русского мира". Но каким бы образом не развивалась война дальше, путин не сможет решить ни одного вопроса из трех вышеупомянутых в пределах его жизни. Однако, мы не должны забывать, что остановить войну для путина - это фактически он скажет сам себе, что проиграл в этой войне. Население россии смирится с любым решением, но сам путин боится говорить это сам себе", — говорит Вадим Денисенко.

Вместе с тем, он прогнозирует в 2025 году увеличение инфраструктурных катастроф в россии, ведь там нет достаточного количества техники, людей, знаний и комплектующих для ремонта тех или иных объектов.

"В общем, путин очень боится обвала цен на нефть и это его может останавливать в некоторых аспектах войны против Украины. Он не боится санкций против так называемого теневого флота россии. Он боится того, что Трамп с помощью той же Саудовской Аравии может инициировать обвал цены на нефть , а в долгосрочной перспективе - это огромная проблема для россии", - считает эксперт.

Также, по словам Вадима Денисенко, уменьшается количество россиян, которые согласны обменять жизнь на деньги, идя на войну против Украины. Но с другой стороны в начале лета может произойти так, что путин будет готов объявлять мобилизацию.

"Не факт, что он ее объявит, но эта опция будет у него готова. Дело в том, что с 25 марта 2025 года меняется система бронирования в россии от мобилизации. "Бронь" остается только для силовиков, как основы режима, и для работников ВПК. Все остальные так или иначе могут быть мобилизованы. Поэтому все для объявления мобилизации в начале лета будет готово, воспользуется ли этим пути или нет — другой вопрос", — говорит Денисенко.

Напоследок он отметил, что по его мнению, путин пока оттягивает переговоры по войне в Украине, но в конце концов вынужден будет сесть за стол переговоров.

"Если до начала лета мы не выходим на "заморозку" войны в Украине путем переговоров, то возрастет вероятность, что война продлится еще как минимум год", — констатирует политолог Вадим Денисенко.

"Грузинский сценарий" для Украины

По словам политолога и аналитика Игара Тышкевича, для Украины вполне возможен сценарий "заморозки" войны.

Политолог Игар Тышкевич

"Приостановка огня и может быть разведение сторон и даже какая-то миротворческая миссия, но в конце концов нет договорной базы. В таком случае для россии могут ослабить санкции, но они не будут сняты окончательно. Для Украины — военная помощь, но отсутствие вступления в НАТО, ведь" заморозка "войны — это не ее остановка, а принимать страну, которая фактически находится в состоянии войны, никто в НАТО не будет", — подчеркивает политолог Игар Тышкевич.

Также он отмечает, что для Украины может быть так называемый "грузинский сценарий" и интересен он тем, что его также можно назвать, как финским так и корейским в зависимости от модальности и от того, как он будет складываться.

"Ключевой принцип "грузинского сценария", если мы отвергаем определение финского, в том, что Украина не декларирует, но она демонстрирует и осознает, что не может военным путем дойти до границ 1991 года. С другой стороны, политически не признает оккупацию своих территорий. Россия признает захваченные территории своими, но не имеет для них международного признания. Решение проблемы тогда откладывается, скажем, до момента после путина", – рассказывает Тышкевич.

Впрочем, из всего этого может вытекать и три других сценария развития событий вокруг войны в Украине — финский, корейский и грузинский, так сказать, в чистом виде.

Финский сценарий, по мнению политолога, может вызвать мощный внутриполитический кризис в Украине. Он заключается в том, что если ситуация на фронте будет плохой и Украина пойдет по пути Финляндии 1939 года, признав часть оккупированной территории частью рф. Это худший сценарий и возможен, если есть конфронтация между Китаем и США и давление на Украину, а путин соглашается на варианты.

Корейский сценарий состоит в том, что будет очень прочным и плодотворным партнерство Украины с США и рядом стран Европы, которые обязуются помогать вооружениям. Также в таком случае может быть возможность вступления в НАТО части Украины, но это маловероятно.

Грузинский сценарий в чистом виде самый плохой для Украины по мнению Игара Тышкевича. Состоит он в том, что идет "заморозка" войны и Украина фактически признает, что не может деоккупировать захватившие россией территории. Но Украина также проваливается в глубокий политический кризис, как в свое время в Грузии. Этот сценарий, в частности, предполагает проведение выборов. По нему будет коренным образом переформатирована Верховная Рада, но Владимиру Зеленскому оставляют шансы на второй срок президентства.

В заключение Тышкевич добавил, что грузинский и финский сценарии могут также привести к тому, что власть в стране возьмут военные. Мол, граждане могут избрать такой парламент, где будет много враждующих между собой маленьких фракций, а это в конечном итоге приведет к разрушению доверия населения почти ко всем государственным институтам кроме армии. Тогда Украину ждет "власть полковников".