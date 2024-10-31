От спецоперации к молчанию: куда исчез главный фигурант дела "ПриватБанка" Владимир Яценко

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28 октября 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заочном аресте бывших топ-менеджеров АО КБ «ПриватБанк» – Александра Дубилета и Людмилы Шмальченко. Это решение стало очередным этапом в расследовании дела о хищении 9,2 млрд грн из крупнейшего государственного банка страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал NABU Daily журналиста Олега Новикова.

Следует отметить, что еще 30 августа ВАКС предоставил детективам НАБУ разрешение на проведение заочного расследования в отношении находящегося за пределами Украины Александра Дубилета.

Особое внимание привлекает тот факт, что в официальных сообщениях о ходе расследования нет упоминания о Владимире Яценко, бывшем заместителе председателя правления "ПриватБанка". Ранее именно его Национальное антикоррупционное бюро определяло как центральную фигуру в схемах вывода средств из банковского учреждения.

Широкой общественности Яценко стал известен после резонансной спецоперации в феврале 2021 года. Тогда детективы НАБУ организовали принудительную посадку его частного самолета в аэропорту Борисполь для вручения сообщения о подозрении. Это событие получило значительную огласку в украинских и международных медиа, его подробно освещали ведущие информационные агентства.

По имеющейся информации, после начала полномасштабного российского вторжения Владимир Яценко пересек государственную границу Украины по удостоверению инвалида. Интересно, что на момент выезда в базу данных пограничной службы не было зафиксировано никаких ограничений для ограничений для лица, подозреваемого в причастности к хищению значительных государственных средств.

Напомним, что дело о хищении средств "ПриватБанка" является одним из крупнейших в портфеле антикоррупционных органов Украины. По версии следствия, из-за сложных финансовых схем из банка были выведены 9,2 млрд грн. Эти средства, как утверждают следователи, были переведены на счета аффилированных структур за границей непосредственно перед национализацией банка в конце 2016 года.

Расследование этого дела идет уже несколько лет. За это время были проведены сотни следственных действий, допрошены десятки свидетелей, проанализирован огромный массив финансовой документации. Международные аудиторы и эксперты, вовлеченные в расследование, подтвердили факты существенных нарушений в деятельности банка в период перед национализацией.

На сегодня часть фигурантов дела, включая Александра Дубилета и Людмилу Шмальченко, находятся за пределами Украины. В их отношении украинская юстиция применяет механизм заочного расследования и заочного ареста. В то же время местонахождение Владимира Яценко, в отличие от других подозреваемых, известно – он открыто проживает в Вене и ведет активную бизнес-деятельность.

Согласно данным от нескольких независимых источников, Владимира Яценко можно регулярно встретить в деловом центре Вены, в частности, в кошерном ресторане Bahur, расположенном на Taborstrasse, 19 или в кафе гостиницы Park Hyatt на площади Am Hof. Источники также сообщают об активной инвестиционной деятельности Яценко на австрийском рынке – он скупает там недвижимость.

Впрочем, несмотря на известное местонахождение Владимира Яценко и его открытое проживание в Вене, в официальных сообщениях НАБУ о деле "ПриватБанка" его фамилия отсутствует. Это вызывает закономерные вопросы, особенно учитывая, что раньше именно его называли ключевой фигурой в схемах вывода 9,2 млрд грн гривен. На фоне активной работы антикоррупционных органов по другим подозреваемым, в частности по заочному аресту Дубилета и Шмальченко, молчание по Яценко становится все более заметным.

Редакция и дальше будет наблюдать за развитием событий этой истории.

Ранее сообщалось, что Владимир Яценко хочет сорвать торги государственного ПриватБанка на 5 млрд грн. С начала национализации в конце 2016 уже государственный "Приватбанк" боролся с бывшими собственниками и руководителями за возврат кредитов, выданных на родственные предприятия. Среди таких предприятий был зерновой терминал "Бориваж" (Одесская область), долги которого перед банком превысили 5 млрд гривен.

В начале октября стали известны новые подробности о схемах, с помощью которых бывший менеджмент "ПриватБанка" пытается вернуть себе национализированные активы этого финучреждения.

Также сообщалось, что центральным звеном в схеме юридических атак на "ПриватБанк" под руководством Владимира Яценко выступает АО "Ингосстрах" – страховая компания, ранее обслуживавшая интересы "ПриватБанка" и осуществлявшая страхование имущества его заемщиков.