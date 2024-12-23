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23 декабря 2024, 17:28

Комитет ВРУ поддержал законопроект о декриминализации порно

23 декабря 2024, 17:28
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фото: Facebook / ВРУ
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Сегодня, 23 декабря, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал для принятия в первом чтении доработанный законопроект о декриминализации порно

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, эта версия более консервативна и готовилась больше года в дискуссии с комитетом и рабочей группой. Соответствующее решение – законопроект № 12191 – поддержали 11 членов комитета, а еще двое воздержались.

"Надеюсь в начале следующего года сможем вынести в зал. Еще раз для СМИ - это именно ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ порно. Это НЕ "легализация порно" - оно легализовано, и мы уже как пару лет как миллионы налогов с того же OnlyFans собираем", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект закона вносит изменения в статью 301 Уголовного кодекса, отменяющие наказание для взрослых людей за снятые и распространенные видео интимного характера в виде заключения на три-пять лет.

"Это - "декриминализация порно". Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах) И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", - добавил Ярослав Железняк.

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности получили доступ к персональным данным всех украинцев, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Начались обыски.

Также сообщалось, что 18 декабря Верховная Рада приняла законопроект №12066, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнослужащих. Закон поддержали 254 депутата.

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