Российская армия нанесла удары по Бериславу и Херсонскому району: погиб мужчина, есть раненые

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, оккупанты атаковали Берислав с помощью дрона около 11:45. Кроме того, люди пострадали и в других населенных пунктах области.

"В результате сброса взрывного устройства смертельное ранение получил 55-летний мужчина, который находился на улице. При аналогичных обстоятельствах ранены двое мужчин: один в Антоновке, другой в Кизомысе", ― говорится в сообщении.

Также известно, что войска РФ атаковали населенные пункты Херсона, применяя артиллерию, минометы и беспилотники. В результате обстрелов повреждены по меньшей мере 12 гражданских объектов, в том числе частные дома и автомобиль.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные военными РФ.

Напомним, вчера оккупанты ударили FPV-дроном по жилому кварталу Берислава. Из-за атаки погиб 30-летний местный житель, еще один человек получил ранения.