Математическая аномалия правосудия: четыре дела Яценко и одна судья Макаренко

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В украинской судебной системе, где дела о коррупции и злоупотреблении властью стали почти обыденным явлением, а в производстве НАБУ находятся десятки дел против судей, включая даже председателя Верховного суда Украины, особого внимания заслуживает беспрецедентная серия судебных решений, вынесенных судьей Шевченковского районного суда г. Киева Ириной Александровной Макаренко

В центре этого резонансного дела находится Владимир Яценко, бывший заместитель председателя правления ПриватБанка, который в настоящее время находится под следствием НАБУ по подозрению в масштабном расхищении банковских средств. Ключевым объектом противостояния стал порт "Боривaж", а основным инструментом в этом деле выступила страховая компания "Ингосстрах". Именно эта компания, вопреки протестам акционеров, оказалась под контролем представителей Яценко, которые в течение длительного времени блокируют проведение собраний акционеров и подают многочисленные иски к ПриватБанку, передает RegioNews.

Ситуация обострилась в сентябре 2024 года, когда акционеры "Ингосстраха" попытались провести общее собрание. В ответ юридическая команда Яценко прибегла к беспрецедентному шагу, подав более двенадцати исков в суды разных областей с единственной целью – заблокировать проведение собрания. Показательно, что из всех судей только Макаренко удовлетворила этот запрос, вынеся 14 ноября определение о запрете собрания, что прямо противоречит нормам Хозяйственного процессуального Кодекса, согласно которому корпоративные споры относятся к компетенции хозяйственных судов.

Развитие событий приобрело еще более неординарный характер, когда на это определение была подана апелляционная жалоба. Накануне заседания апелляционного суда юристы Яценко подали новый аналогичный иск, который снова попал к судье Макаренко. 11 декабря она вынесла второе идентичное решение, демонстрируя явное пренебрежение возможными выводами апелляционного суда.

Дальнейшее развитие событий приобрело особо критический характер, когда ПриватБанк объявил о проведении торгов по продаже прав требования к ООО "Боривaж" со стартовой ценой 3,4 миллиарда гривен. Юридическая команда Яценко, придерживаясь уже апробированной тактики, подала десять исков в различные суды с целью заблокировать торги. После серии неудачных попыток получить желаемое решение в других судебных инстанциях одиннадцатый и двенадцатый иски снова попали на рассмотрение именно к судье Макаренко.

Учитывая, что распределение дел между судьями осуществляется автоматизированной системой документооборота в случайном порядке, вероятность того, что четыре "нужных" дела подряд попадут к одному и тому же судье, составляет всего 0,001% – фактически один шанс из тысячи.

Сейчас решается вопрос о запрете торгов, на которых государственный ПриватБанк должен получить миллиарды средств. Тот самый банк, который является основным донором бюджета воюющего государства, куда он с начала года перечислил уже более 56 миллиардов гривен! Тот самый банк, который 80% своей прибыли отдает в бюджет.

На фоне предыдущих решений судьи Макаренко существуют обоснованные опасения относительно возможного вынесения очередного определения о запрете торгов. Однако если блокировка собрания акционерного общества уже вызвала серьезные вопросы, то потенциальное содействие нанесению государству убытков на миллиарды гривен может иметь гораздо более серьезные последствия.

При таких обстоятельствах ожидается надлежащее реагирование правоохранительных органов, которые должны провести тщательное расследование всех обстоятельств дела и дать правовую оценку возможному вынесению заведомо неправосудных решений, особенно учитывая масштаб потенциальных убытков для государства в военное время.

Напомним, государственный "ПриватБанк" снова оказался в эпицентре судебного противостояния из-за попыток заблокировать продажу права требования к порту "Бориваж" стоимостью 3,4 млрд грн. Ситуация разворачивается на фоне недавней победы банка в апелляционном суде и появления новых исков в Соборном районном суде Днепра, ранее имевшего репутацию связанного с бывшими владельцами "ПриватБанка".