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Алексей Кущ Экономист, финансовый аналитик info@regionews.ua
17 декабря 2024, 11:10

Мирный план Трампа – это заморозка войны на следующие четыре года

17 декабря 2024, 11:10
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Для понимания. Мирный план Трампа – это механизм замораживания войны на его срок, то есть на следующие четыре года. Подписывать с РФ ничего фундаментального не сможет, поскольку противоречия слишком глубоки
Для понимания. Мирный план Трампа – это механизм замораживания войны на его срок, то есть на следующие четыре года. Подписывать с РФ ничего фундаментального не сможет, поскольку противоречия слишком глубоки
фото: AP Photo
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В рамках моей модели трехтактной войны через 5 лет может начаться размораживание и третий удар войны.

Именно риск третьего удара войны объясняет нежелание Польши отправлять своих миротворцев в Украину на разграничение.

Вот будет такой принцип – чем дальше географически страна ЕС от России, тем больше у нее будет "желание" отправить свои войска и наоборот.

Поскольку размещение войск на линии разграничения несет риск непосредственного участия в войне, а географическая близость к конфликту может нанести удар по территории таких "соседских" стран.

Третья тактика войны зависит от ряда внешних и внутренних факторов.

Внутренним фактором является находка точки геополитического баланса, украинской "евразийской широты", то есть баланса по вектору ЕС – Субкавказ – Центральная Азия – Индия – Китай.

Геополитическая пластичность, мягкость и мобильность в цивилизационной связи между Европой и Азией.

Преодолеть разрушительную динамику колебания и добиться внутренней стабильности.

Конечно, рост экономики и потенциал оборонного сектора сделать новую войну невозможной из-за интеграции Украины в геополитические цепи Глобального мира и ее способности наносить агрессору неприемлемый уровень потерь.

Парадоксально, но стратегия ЕС в части Евразийского вектора будет в значительной степени определяться ситуацией в Украине и позицией Украины.

И на основании этой стратегии будет формироваться стратегия ЕС по отношению к самой Украине: буфер для обесценения внешних рисков или ценный союзник в рамках "украинской Евразийской широты". Это взаимная диалектика.

Вероятность геополитического союза России и Китая следует учитывать внешние факторы.

Если это произойдет, это резко увеличивает возможность двух глобальных войн: в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.

Но вероятность этого союза не полностью.

Это, в свою очередь, напрямую зависит от политики США в отношении России и Китая.

Проще говоря, найдет ли Америка новый рецепт геополитики Киссинджера и сможет ли она сформировать "под себя" геополитический треугольник России – Китай – США, как это было уже в 70-80-х годах прошлого века.

То есть прямо сейчас или ключевой экзистенциальный риск существования западной цивилизации 21 века или формируется путь к безопасному будущему на следующие 30 лет.

В первом случае Балтийско-Черноморская дуга станет буквально "кровавыми землями", во втором – утонет в геополитическую мечту на 30 лет.

Сейчас ключевая борьба за базовый Евразийский вектор межцивилизационного движения товаров, услуг, инвестиций и технологий.

Пройдет либо к югу от Черного моря, либо к северу.

Это также объясняет развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке и Украине.

Важнейшим фактором для нас является способность украинских политических элит формировать РЕАЛИСТИЧЕСКУЮ модель развития страны, а не очередная фантазия для сохранения власти и мечтаний народа о "светлом будущем", которая, очевидно, не приходит в режиме ожидания.

Ну, "мир Трампа" даже через 5 лет - это такой геополитический товар, который надо "взять".

Во всяком случае, в формате мира мы будем в лучшем и лучшем состоянии в 2030 году, чем в формате войны.

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