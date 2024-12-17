Мирный план Трампа – это заморозка войны на следующие четыре года
В рамках моей модели трехтактной войны через 5 лет может начаться размораживание и третий удар войны.
Именно риск третьего удара войны объясняет нежелание Польши отправлять своих миротворцев в Украину на разграничение.
Вот будет такой принцип – чем дальше географически страна ЕС от России, тем больше у нее будет "желание" отправить свои войска и наоборот.
Поскольку размещение войск на линии разграничения несет риск непосредственного участия в войне, а географическая близость к конфликту может нанести удар по территории таких "соседских" стран.
Третья тактика войны зависит от ряда внешних и внутренних факторов.
Внутренним фактором является находка точки геополитического баланса, украинской "евразийской широты", то есть баланса по вектору ЕС – Субкавказ – Центральная Азия – Индия – Китай.
Геополитическая пластичность, мягкость и мобильность в цивилизационной связи между Европой и Азией.
Преодолеть разрушительную динамику колебания и добиться внутренней стабильности.
Конечно, рост экономики и потенциал оборонного сектора сделать новую войну невозможной из-за интеграции Украины в геополитические цепи Глобального мира и ее способности наносить агрессору неприемлемый уровень потерь.
Парадоксально, но стратегия ЕС в части Евразийского вектора будет в значительной степени определяться ситуацией в Украине и позицией Украины.
И на основании этой стратегии будет формироваться стратегия ЕС по отношению к самой Украине: буфер для обесценения внешних рисков или ценный союзник в рамках "украинской Евразийской широты". Это взаимная диалектика.
Вероятность геополитического союза России и Китая следует учитывать внешние факторы.
Если это произойдет, это резко увеличивает возможность двух глобальных войн: в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.
Но вероятность этого союза не полностью.
Это, в свою очередь, напрямую зависит от политики США в отношении России и Китая.
Проще говоря, найдет ли Америка новый рецепт геополитики Киссинджера и сможет ли она сформировать "под себя" геополитический треугольник России – Китай – США, как это было уже в 70-80-х годах прошлого века.
То есть прямо сейчас или ключевой экзистенциальный риск существования западной цивилизации 21 века или формируется путь к безопасному будущему на следующие 30 лет.
В первом случае Балтийско-Черноморская дуга станет буквально "кровавыми землями", во втором – утонет в геополитическую мечту на 30 лет.
Сейчас ключевая борьба за базовый Евразийский вектор межцивилизационного движения товаров, услуг, инвестиций и технологий.
Пройдет либо к югу от Черного моря, либо к северу.
Это также объясняет развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке и Украине.
Важнейшим фактором для нас является способность украинских политических элит формировать РЕАЛИСТИЧЕСКУЮ модель развития страны, а не очередная фантазия для сохранения власти и мечтаний народа о "светлом будущем", которая, очевидно, не приходит в режиме ожидания.
Ну, "мир Трампа" даже через 5 лет - это такой геополитический товар, который надо "взять".
Во всяком случае, в формате мира мы будем в лучшем и лучшем состоянии в 2030 году, чем в формате войны.