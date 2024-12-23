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23 декабря 2024, 17:10

В ОСУВ "Хортица" заявили, что окружение подразделений ВСУ в Макаровке Донецкой области - фейк

23 декабря 2024, 17:10
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении Донецкой области, что распространяют медиа, не соответствует действительности

Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает RegioNews.

Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации – результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий.

Накануне команда DeepState обновила карту, показывающую, что ВСУ оказались в полном окружении в Макаровке.

В ОСУВ "Хортица" заявили, что подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы врага с целью замедления и прекращения наступательных действий оккупантов.

"Кстати, напоминаем медийщикам и представителям экспертной среды, что распространение информации из непроверенных источников может не только ввести в заблуждение вашу аудиторию, но и поставить под угрозу жизнь украинских военных, усложнить выполнение ими боевых (специальных) задач по отражению вооруженной агрессии противника", — говорится. в сообщении.

Также военные напомнили, что разглашение каких-либо данных о действиях Сил обороны, а также о перемещении и положении украинских войск, расположении объектов и подразделений является охраняемой информацией согласно действующему законодательству.

Напомним, общие боевые потери российских войск в Украине за время полномасштабной войны на 23 декабря 2024 года составляют около 776 090 человек. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1 990 российских захватчиков.

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