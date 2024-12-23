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В Старобельске на временно оккупированной Луганщине "власть" объявляет бесхозными дома, в которых живут люди, только потому, что их не было дома во время соответствующей проверки

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает RegioNews.

"В Старобельске в список бесхозной недвижимости попадают квартиры и дома, владельцы которых никуда не уезжали – ни на подконтрольную Украине территорию, ни вглубь РФ. Обследуя недвижимое имущество, местные коллаборанты относят его к той или иной категории, отталкиваясь от наличия или отсутствия хозяев непосредственно во время проверки", – написал он.

Лысогор отметил, что жильцы узнают о том, что их дом объявлен "бесхозяйным" из сообщений о так называемой "национализации" жилья. Владельцы вынуждены срочно обосновывать свое право на имущество, чтобы не потерять его.

Напомним, на территории временно оккупированных районов Луганской области, приближенных к линии фронта, россияне отключили мобильную связь. Местные жители теперь не в состоянии связаться с родственниками, знакомыми или позвонить в больницу или коммунальные службы.