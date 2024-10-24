Под грохот "вертолета": покушение на 5 млрд государственных активов

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В настоящее время в Днепропетровской области разворачивается масштабная коррупционная схема вокруг государственного АО КБ «ПриватБанк», которая может привести к потере банком активов стоимостью 5 млрд грн. По информации информированных источников, группа юристов под руководством Владимира Яценко, бывшего заместителя председателя правления «ПриватБанка», который находится под следствием НАБУ по подозрению в хищении средств этого банка, с 2016 года ведет системную и целенаправленную юридическую атаку против банка, перешедшего в государственную собственность

Центральным звеном в этой сложной схеме выступает АО "Ингосстрах" - страховая компания, ранее обслуживавшая интересы ПриватБанка и осуществлявшая страхование имущества его заемщиков. Начиная с 2016 года от имени Ингосстраха была инициирована серия стратегически важных исков в суд (дела №904/1926/23 (904/3646/24), №904/3756/24, №904/1926/23 (904) 3831/24), №904/1926/23 (904/2742/24)) с целью отчуждения в банке залогового имущества в виде зернового терминала. Каждый из этих исков, по оценкам экспертов, часть комплексной стратегии, направленной на лишение государственного банка стратегически важных активов.

Особое внимание специалистов и правоохранительных органов привлекает тот факт, что руководство "Ингосстраха" во главе с председателем правления Клименко П.А. в течение длительного времени действовало без ведома большинства акционеров компании, систематически избегая проведения общего собрания и отчетности перед собственниками. Такие действия создали ситуацию, в которой реальные владельцы компании были фактически лишены возможности влиять на деятельность общества и контролировать его операции. Ситуация кардинально изменилась после неожиданной смерти одного из членов наблюдательного совета. Акционеры решили установить контроль над компанией путем созыва внеочередного общего собрания.

Реакция на эти действия со стороны действующего руководства "Ингосстраха" оказалась мгновенной и показательной. За последние пять дней от председателя правления общества и его доверенного лица в Хозяйственный суд Днепропетровской области поступило пять почти идентичных исковых заявлений (дела №904/4569/24, №904/4556/24, №904/4693/24, №904/4673/24, №904/4692/24). Примечателен тот факт, что все иски поданы без надлежащей оплаты судебного сбора, что вызывает дополнительные вопросы о правомерности таких действий.

В профессиональных юридических кругах подобный механизм хорошо известен под названием "вертолет" - это специально разработанный способ манипулирования автоматической системой распределения судебных дел с целью получения "нужного" судьи. Конечная цель такой манипуляции, по мнению экспертов, получение судебного постановления о запрете проведения общего собрания акционеров, что прямо противоречит действующему законодательству Украины и принципам корпоративного управления.

Если описанная схема сработает, это позволит подозреваемому НАБУ Владимиру Яценко, вопреки законным интересам и воле владельцев компании, продолжать использовать "Ингосстрах" как инструмент для отчуждения стратегически важных государственных активов. Правоведы и антикоррупционные эксперты отмечают, что подобные манипуляции с автоматизированной системой дел почти всегда имеют коррупционный компонент и требуют тщательного расследования правоохранительными органами.

Сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность в банковском секторе и среди представителей государственных контролирующих органов, поскольку может привести к значительным убыткам для государственного бюджета и создать опасный прецедент в банковской системе Украины. Развитие событий находится под пристальным вниманием не только правоохранительных органов и антикоррупционных учреждений, но и общественности и международных партнеров Украины, поддерживающих реформирование финансового сектора государства.

Ожидается реакция судебной системы на поданные иски, которая может стать показателем эффективности антикоррупционных реформ и способности государства защищать свои финансовые интересы. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни станут решающими для понимания дальнейшего развития этого резонансного дела.

Ранее сообщалось, что Владимир Яценко хочет сорвать торги государственного ПриватБанка на 5 млрд грн. С начала национализации в конце 2016 уже государственный "Приватбанк" боролся с бывшими собственниками и руководителями за возврат кредитов, выданных на родственные предприятия. Среди таких предприятий был зерновой терминал "Бориваж" (Одесская область), долги которого перед банком превысили 5 млрд. гривен.

В начале октября стали известны новые подробности о схемах, с помощью которых бывший менеджмент "ПриватБанка" пытается вернуть себе национализированные активы этого финучреждения.