21:49  24 октября
В Ивано-Франковске собака загрызла лебедя в парке: владельца животного мобилизовали
20:41  24 октября
В тройном ДТП в Черкасской области погиб 73-летний мужчина
16:32  24 октября
Была ли смерть мужчины в ТЦК на Полтавщине самоубийством: результаты экспертизы
UA | RU
UA | RU
24 октября 2024, 11:20

Под грохот "вертолета": покушение на 5 млрд государственных активов

24 октября 2024, 11:20
Читайте також українською мовою
фото: RegioNews
Читайте також
українською мовою

В настоящее время в Днепропетровской области разворачивается масштабная коррупционная схема вокруг государственного АО КБ «ПриватБанк», которая может привести к потере банком активов стоимостью 5 млрд грн. По информации информированных источников, группа юристов под руководством Владимира Яценко, бывшего заместителя председателя правления «ПриватБанка», который находится под следствием НАБУ по подозрению в хищении средств этого банка, с 2016 года ведет системную и целенаправленную юридическую атаку против банка, перешедшего в государственную собственность

Центральным звеном в этой сложной схеме выступает АО "Ингосстрах" - страховая компания, ранее обслуживавшая интересы ПриватБанка и осуществлявшая страхование имущества его заемщиков. Начиная с 2016 года от имени Ингосстраха была инициирована серия стратегически важных исков в суд (дела №904/1926/23 (904/3646/24), №904/3756/24, №904/1926/23 (904) 3831/24), №904/1926/23 (904/2742/24)) с целью отчуждения в банке залогового имущества в виде зернового терминала. Каждый из этих исков, по оценкам экспертов, часть комплексной стратегии, направленной на лишение государственного банка стратегически важных активов.

Особое внимание специалистов и правоохранительных органов привлекает тот факт, что руководство "Ингосстраха" во главе с председателем правления Клименко П.А. в течение длительного времени действовало без ведома большинства акционеров компании, систематически избегая проведения общего собрания и отчетности перед собственниками. Такие действия создали ситуацию, в которой реальные владельцы компании были фактически лишены возможности влиять на деятельность общества и контролировать его операции. Ситуация кардинально изменилась после неожиданной смерти одного из членов наблюдательного совета. Акционеры решили установить контроль над компанией путем созыва внеочередного общего собрания.

Реакция на эти действия со стороны действующего руководства "Ингосстраха" оказалась мгновенной и показательной. За последние пять дней от председателя правления общества и его доверенного лица в Хозяйственный суд Днепропетровской области поступило пять почти идентичных исковых заявлений (дела №904/4569/24, №904/4556/24, №904/4693/24, №904/4673/24, №904/4692/24). Примечателен тот факт, что все иски поданы без надлежащей оплаты судебного сбора, что вызывает дополнительные вопросы о правомерности таких действий.

В профессиональных юридических кругах подобный механизм хорошо известен под названием "вертолет" - это специально разработанный способ манипулирования автоматической системой распределения судебных дел с целью получения "нужного" судьи. Конечная цель такой манипуляции, по мнению экспертов, получение судебного постановления о запрете проведения общего собрания акционеров, что прямо противоречит действующему законодательству Украины и принципам корпоративного управления.

Если описанная схема сработает, это позволит подозреваемому НАБУ Владимиру Яценко, вопреки законным интересам и воле владельцев компании, продолжать использовать "Ингосстрах" как инструмент для отчуждения стратегически важных государственных активов. Правоведы и антикоррупционные эксперты отмечают, что подобные манипуляции с автоматизированной системой дел почти всегда имеют коррупционный компонент и требуют тщательного расследования правоохранительными органами.

Сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность в банковском секторе и среди представителей государственных контролирующих органов, поскольку может привести к значительным убыткам для государственного бюджета и создать опасный прецедент в банковской системе Украины. Развитие событий находится под пристальным вниманием не только правоохранительных органов и антикоррупционных учреждений, но и общественности и международных партнеров Украины, поддерживающих реформирование финансового сектора государства.

Ожидается реакция судебной системы на поданные иски, которая может стать показателем эффективности антикоррупционных реформ и способности государства защищать свои финансовые интересы. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни станут решающими для понимания дальнейшего развития этого резонансного дела.

Ранее сообщалось, что Владимир Яценко хочет сорвать торги государственного ПриватБанка на 5 млрд грн. С начала национализации в конце 2016 уже государственный "Приватбанк" боролся с бывшими собственниками и руководителями за возврат кредитов, выданных на родственные предприятия. Среди таких предприятий был зерновой терминал "Бориваж" (Одесская область), долги которого перед банком превысили 5 млрд. гривен.

В начале октября стали известны новые подробности о схемах, с помощью которых бывший менеджмент "ПриватБанка" пытается вернуть себе национализированные активы этого финучреждения.

Схемы Приватбанк коррупционная схема махинации Бориваж Яценко Владимир Анатольевич
Скандал с активами ПриватБанка: от Коломойского и Яценко до Минюста
07 октября 2024, 10:09
"Приватбанк" под ударом: Владимир Яценко "атакует" государственные интересы
25 сентября 2024, 10:33
Владимир Яценко хочет сорвать торги государственного Приватбанка на 5 млрд грн
28 августа 2024, 11:59
Все новости »
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погиб водитель
25 октября 2024, 04:50
В Волынском ТЦК расставили все точки над "i" касательно мобилизации мужчин от 50 лет
25 октября 2024, 04:11
Украинская "снайперская пушка" М777 уничтожила на ходу российский танк
25 октября 2024, 03:51
На Буковине разоблачили правоохранителя, продававшего каннабис
25 октября 2024, 03:22
В Хмельницком к 7 годам тюрьмы приговорили дельца за переправку мужчин за границу
25 октября 2024, 02:45
В Ровенской области 14-летние школьницы на скутере протаранили забор: водительница в коме
25 октября 2024, 02:00
В Харьковской области задержали блогера, который сливал данные о размещении ВСУ
25 октября 2024, 01:37
Застрял в болоте по дороге в Венгрию: пограничники спасли мужчину, который сам позвонил в ГПСУ
25 октября 2024, 00:57
В Хмельницком грузовик переехал насмерть мужчину
25 октября 2024, 00:11
В Киевской области 15-летняя девочка прыгнула с крыши многоэтажки
24 октября 2024, 23:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Все публикации »
Павел Казарин
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Все блоги »