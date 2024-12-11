"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра

1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже давно получил статус долгостроя. Таким образом, сегодня в столице есть шесть мостов через главную реку страны. RegioNews проанализировал в каком состоянии другие пять мостов и угрожает ли Киеву транспортный коллапс из-за их состояния

1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже давно получил статус долгостроя. Таким образом, сегодня в столице есть шесть мостов через главную реку страны. RegioNews проанализировал в каком состоянии другие пять мостов и угрожает ли Киеву транспортный коллапс из-за их состояния

Что не так с Подольским мостом

Движение частных легковых автомобилей Подольско-Воскресенским мостовым переходом было открыто 1 декабря. Впрочем, почти сразу стало ясно, что эта переправа через Днепр лишь частично может решить проблему пробок в столице. Например, если двигаться с левого берега, то пересекая реку Днепр, можно съехать только на улицу Набережно-Рыбальскую, а здесь почти всегда пробки в утренние часы-пик. То есть на дорогу, которая и так фактически "стоит" с утра в сторону центра, будет еще дополнительный трафик с Подольского моста. Вместе с тем, после окончания строительства всего мостового перехода съезд на правом берегу будет не только на улицу Набережно-Рыбальскую, но и на Набережно-Крещатицкой в ​​районе Верхнего Вала и Нижнего Вала. В то же время заехать на мост со стороны правого берега можно с улицы Набережно-Крещатицкой, а она стоит вечером, когда все едут из центра в сторону улицы Константиновской. В то же время на самом мосту доступно по две полосы дорожного движения в обе стороны. Но ведь на самих съездах и заездах с обеих сторон Днепра фактически только по одной полосе. К примеру, в тоннеле под железнодорожным полотном в районе конечной трамвая уже на левом берегу лишь по одной полосе движения в обе стороны. То есть, по большому счету, потоки машин в дальнейшем с двух полос на мосту будут съезжаться в одну полосу, а это чревато постоянными пробками.

Теперь проанализируем в каком состоянии остальные пять мостов через Днепр в столице.

Северный мост

Один из самых загруженных мостов столицы является Северный. Именно этой переправой пользуются десятки тысяч киевлян, чтобы каждое утро добраться до правого берега. Северный мост был сдан в эксплуатацию в конце 1976 года. Последние 10 лет на нем каждое лето происходит ремонт дорожного полотна, но все это сводится к тому, что коммунальщики стелят асфальт разве что на одной или двух полосах. Ремонт моста создает чрезвычайные проблемы прежде всего для жителей Троещины, ведь для них фактически нет другого пути, как добраться до правого берега. Поскольку из четырех полос движения на мосту во время ремонта перекрывают обычно две, то сумасшедшие пробки простираются на несколько километров. В столичной мэрии признают, что Северный мост нуждается в капитальном ремонте, ведь почти за 50 лет его существования такой ремонт не производился. Впрочем, чиновники уверяют, что сама переправа не аварийная. В то же время в "Киевавтодоре" говорят, что когда строился Северный мост, интенсивность движения при его проектировании высчитывали на уровне 10 тысяч автомобилей в сутки, но закладывали прочность с запасом на 50 тысяч авто, а на сегодняшний день эта цифра составляет почти 150 тысяч. автомобилей в день. То есть, сейчас нагрузка на мост втрое больше, чем заложена в его проекте. В мэрии даже не могут назвать, когда примерно будет начат капремонт моста, а пока в "Киевавтодоре" в течение ближайших лет хотят полностью заменить дорожное полотно вместе с мостовым полотном, или его ремонтом. В ходе этих работ планируется устроить современную гидроизоляцию, что может улучшить устойчивость моста к разрушениям пока не будет сделан его капремонт.

Мост Метро

Этот мост является одним из самых старых в Киеве, соединяющих автомобильным движением правый и левый берега. К тому же этим мостом курсируют поезда красной ветки метро. Переправу открыли в 1965 году и за 59 лет ее существования она тоже ни разу капитально не ремонтировалась. О том, что мост находится в аварийном состоянии, говорилось последние несколько лет, но только в конце лета 2024 года начались работы, которые хотя бы сделают безопасным пользование этим мостом. В настоящее время устанавливают временные металлические держательные конструкции в прогонах моста. Они будут выполнять роль неких "костылей" в самых аварийных участках моста. После завершения этих работ начнется реставрация переправы. Кстати, уже сейчас на Мосту Метро ограничено движение с большим весом крупногабаритного транспорта. В то же время, чиновники обещают, что во время реставрационных работ сам мост не будут перекрывать для движения.

Южный мост

Этот мост является одним из новейших в столице – его ввели в эксплуатацию в конце 1990 года. Кроме автомобильной части по этой переправе через Днепр курсируют также поезда зеленой ветки метрополитена. Еще до начала полномасштабной войны в Украине каждое лето на Южном мосту проводились ремонты, что приводило к огромным пробкам. В марте 2022 года движение по мосту было вообще запрещено для частного транспорта в целях безопасности. В июне 2022 года Совет обороны Киева издал специальное распоряжение, согласно которому движение по Южному мосту разрешается только военному транспорту, экстренным и аварийным службам, общественному транспорту, а также транзитным грузовикам. Также мост для проезда могут использовать автомобили, имеющие специальный пропуск. Вместе с тем в столичной мэрии планируют до конца 2025 года выполнить уже который по счету текущий ремонт Южного моста, но о необходимости его капитального ремонта пока речь не идет.

Мост Патона

Мост Патона был введен в эксплуатацию в ноябре 1953 года. В течение его более 70-летней истории эта переправа через Днепр ни разу не испытывала капитальный ремонт. Более того, поскольку мост Патона является памятником архитектуры, его можно только реставрировать, а реконструкция запрещена. В 2020 году были даже некоторые оценки, что полная реставрация этой переправы через Днепр будет стоить около 5 млрд грн, что по тогдашнему курсу было почти 200 млн долларов. Для сравнения, бюджет столицы в 2020 году составил около 60 млрд грн. В последние годы на мосту происходили текущие ремонты дорожного полотна.

Летом 2023 года правительство и, в частности, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры настояли на том, чтобы власти Киева передали полномочия по приведению в порядок моста Патона в проект "Велике будівництво", а заказчиком работ после этого стала Служба восстановления Киевщины. В свою очередь, в конце лета 2024 года директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцов вообще призвал закрыть мост, ведь толщина металла так называемого нижнего пояса конструкции очень сильно уменьшилась. Тогда же в СМИ уже писали, что реставрация моста Патона может стоить около 500 млн. евро, что в 2,5 раза больше, чем оценивалось в 2020 году. Вместе с тем, в конце ноября 2024 года директор Департамента транспортной инфраструктуры Киева Руслан Кандибор в интервью журналистам говорил, что власти столицы хотят, чтобы правительство передало им право реализации ремонтных работ на мосту Патона. Мол, столица тогда сможет привлекать средства для ремонта не только из бюджета, но возможно и кредитные. Пока же, по словам Кандибора, специалисты "Киевавтодормост" круглосуточно мониторят эксплуатационное состояние несущих конструкций моста.

Дарницкий мост

Этот мост самый новый в столице — автомобильную его часть полностью запустили в 2011 году, а годом ранее по мосту начали ездить железнодорожные поезда. Впрочем, почти сразу в эксплуатации Дарницкого моста автомобилистами возникли проблемы. Если на правом берегу съездов и заездов на мост было достаточно, то на левом берегу их фактически не было. То есть, пересекая Дарницкий мост со стороны правого берега, сразу невозможно было попасть на Днепровскую набережную — для этого нужно было ехать дальше, вдоль озера Нижний Тельбин, попадая на Днепровскую набережную с других улиц. Полноценные съезды на Днепровскую набережную, как в сторону Осокорков, так и в сторону Березняков, открыли только в 2023 году.

Впрочем, пока у Дарницкого моста есть другая проблема, вызванная бюрократией. Дело в том, что на балансе Киева всего одна часть переправы с левого на правый берег. В то же время, как путь с правого на левый берег до сих пор в ведении "Укрзализныци", которая в свое время и строила весь этот мост. Таким образом, столичные водители регулярно жалуются на большое количество ям именно на части моста, ведущей на левый берег, а в столичной мэрии кивают на "Укрзалізницю", что и удерживает эту часть моста. Столичные власти уже просили передать на их баланс все дорожное полотно в обе стороны, но пока этот вопрос не решается.

Итак, на сегодняшний день кроме Подольского мостового перехода, который еще достаточно "сыр", чтобы называть его полноценным мостом, решающим проблемы сообщения между правым и левым берегами столицы, в Киеве через Днепр есть пять мостов. Из них в достаточно приличном состоянии только Дарницкий и Южный мосты. Последний, как уже указывалось, сейчас эксплуатируется ограниченно. В то же время Северный мост годами "подшаманивают", чтобы отстрочить его капремонт, который рано или поздно все же понадобится. Мост Патона и мост Метро вообще нуждаются в реставрации и если чиновники разных уровней не начнут более оперативно работать в этом направлении, в какой-то момент столица фактически может остаться без двух переправ через Днепр. Это грозит коллапсом транспортной системы города, ведь даже если на полную запустить четыре других моста, они все равно не смогут "переварить" тот транспортный поток, который каждый день курсирует между двумя берегами столицы.