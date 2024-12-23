Удар по обороноздатності: втікач Яценко не полишає спроб зірвати мільярдні торги ПриватБанку

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Цікаво, що напередодні у численних телеграм-каналах з'явилися відверто абсурдні звинувачення про те, що нібито менеджмент державного ПриватБанку підіграє Коломойському, виставивши на торги один з улюблених активів його команди. Проте реальність демонструє протилежне: в умовах війни, коли кожна гривня важлива для обороноздатності країни, саме Яценко та його злочинне угруповання організували справжній "юридичний штурм" проти державного банку. Мета – зірвати відкриті торги з продажу прав вимоги до зернового терміналу "Боріваж".

Варто зазначити, що Яценко – один із "старожилів" "ПриватБанку", де пропрацював 24 роки – з моменту заснування у 1992 році до націоналізації у 2016 році. На посаді заступника голови правління він відповідав за кредитування великих компаній та керував корпоративним VIP-бізнесом.

Широкому загалу Яценко став відомий після резонансної спецоперації у лютому 2021 року, коли детективи НАБУ організували примусову посадку його приватного літака в аеропорту "Бориспіль". Тоді його затримали за підозрою у розтраті майже 137 млн гривень банківських коштів. Згодом за Яценка внесли заставу в розмірі понад 50 млн грн. Показово, що одразу після затримання, перебуваючи в ізоляторі, Яценко переписав на цивільну дружину та доньку значні активи, включаючи частки в компаніях та сотні об'єктів нерухомості.

За даними розслідування, щоб уникнути сплати боргу в 5 млрд гривень, команда Яценка через підконтрольних кредиторів розпочала процедуру банкрутства ТОВ "Боріваж". Коли ж державний "ПриватБанк" вирішив продати права вимоги на відкритих торгах через Prozorro, було задіяно цілий арсенал юридичних інструментів для зриву аукціону. Після того, як перші торги були зірвані через судову заборону, банк виставив актив на СЕТАМ. Однак, це не зупинило Яценко й команду. Цей втікач оголошений у розшук в Україні, відкрито проживає у Відні й продовжує координувати атаки на державний банк, використовуючи старі корупційні зв'язки.

Поточна ситуація створює серйозні ризики для держави. "ПриватБанк" може втратити забезпечення за кредитом на мільярдну суму, а держава ризикує втратити контроль над стратегічно важливим портом "Боріваж".

Особливо цинічним виглядає той факт, що ці дії відбуваються під час війни, коли кошти вкрай необхідні для підтримки обороноздатності України. Наразі правоохоронні органи та експерти банківського сектору уважно стежать за розвитком подій, особливо в контексті можливих незаконних судових рішень. Ситуація демонструє, як старі корупційні зв'язки можуть використовуватися для блокування важливих економічних процесів навіть після націоналізації "ПриватБанку".

Нагадаємо, на початку жовтня стали відомі нові подробиці щодо схем, за допомогою яких колишній менеджмент "ПриватБанку" намагається повернути собі націоналізовані активи цієї фінустанови.

Крім того повідомлялося, що центральною ланкою у схемі юридичних атак на "ПриватБанк" під керівництвом Володимира Яценка виступає АТ "Інгосстрах" – страхова компанія, що раніше обслуговувала інтереси "ПриватБанку" та здійснювала страхування майна його позичальників.

Також відомо, що після початку повномасштабного російського вторгнення підозрюваний у привласненні майна колишній перший заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко, якого випустили під заставу в понад 52 млн грн, виїхав за кордон.