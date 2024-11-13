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13 ноября 2024, 09:48

Родственники нардепа из "Слуги народа" Касая во время войны купили элитную недвижимость в Дубае, — Схемы

13 ноября 2024, 09:48
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фото: Facebook
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Дочь и племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая уже во время полномасштабной войны купили элитную недвижимость в Дубае более чем на $1 млн

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", передает RegioNews.

Журналисты отмечают, что нашли информацию о дубайской недвижимости семьи депутата в утечке из государственных реестров Объединенных Арабских Эмиратов, полученном и подтвержденном в рамках сотрудничества с журналистской организацией Organized Crime and Corruption Reporting Project.

По данным "Схем", четыре квартиры в жилых комплексах премиум-класса были приобретены в 2022-2023 годах, когда семья Касая попала в скандал со снабжением в армию курток из Турции несоответствующего качества и по завышенным ценам. Нардеп Касай опроверг медиа причастность к этой закупке, а родственников назвал взрослыми людьми, которые покупают то, что сами пожелают. Происхождение средств он тоже не объяснил.

Проект утверждает, что первые квартиры члены семьи Касая приобрели в Дубае в апреле 2022-го: дочь нардепа Полина, на тот момент ей было 22 года, купила двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Dubai Gate 2 за $310 000 (около 9 млн. грн. на момент покупки), а его племянник Александр приобрел апартаменты в жилом комплексе Studio One за $202 500 на момент покупки.

В дальнейшем, в августе 2022-го, Александр купил самую дорогую из этих квартир – в элитном комплексе Palm Views West почти за $330 000 (свыше 12 млн грн на момент покупки), расположенном на искусственном острове Palm Jumeirah, заявляют Схемы.

А уже в феврале 2023-го племянник нардепа купил еще один объект недвижимости в Дубае около $240 000 (9,5 млн грн на момент покупки), утверждает СМИ.

Схемы со ссылкой на источники с доступом к данным дохода ФЛП утверждают, что официально за последние три с половиной года Полина Касай заработала около 3 млн грн – втрое меньше, чем стоит квартира, которую она приобрела в Дубае.

Согласно декларации депутата, они с женой заработали с 2021 по 2022 год около 1,5 млн грн, более половины этих средств – зарплата народного избранника (в шесть раз меньше, чем стоит квартира их дочери в Дубае). В то же время сумма сбережений у супругов за этот же период почти не изменялась.

Племянник нардепа, 27-летний Александр, зарабатывал деньги спортом и бизнесом: до августа 2023 профессионально занимался гандболом, входил в сборную Украины и играл в запорожском "Моторе", команде спортклуба "Мотор Сичи", крупного украинского производителя авиадвигателей. Одним из руководителей клуба до 2019 года был его дядя.

В 2021 году Александр получил долю в бизнесе – в области авиации, его отец Павел Касай был директором по маркетингу и торговле в "Мотор Сич", близким к тогдашнему президенту корпорации Вячеславу Богуслаеву, которого сейчас подозревают в государственной измене. И Павел Касай, и Богуслаев фигурировали в расследовании Схем о продаже двигателей для вертолетов, производимых на "Мотор Сич", в РФ в начале полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее "Схемы" сообщали, что Олег Татаров, ныне занимающий должность заместителя руководителя Офиса президента, после 2014 года по меньшей мере девять раз летал в Россию.

расследование Слуга народа депутат Недвижимость Мотор Сич
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