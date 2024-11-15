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Правоохранители обнаружили у бывшего чиновника Госказначейства в Полтавской области необоснованных активов более чем на 61 млн долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В частности, у фигуранта обнаружили десятки миллионов долларов наличными и драгоценные металлы в слитках более чем на 38 млн грн 38 млн грн.

В сообщении отмечается, что эти средства бывший чиновник Госказначейства якобы унаследовал от родителей, но, по оперативным данным, ему помог вывести деньги родственник - генерал-лейтенант ВС РФ.

По информации полиции, правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в домах, квартирах, гаражных помещениях и транспортных средствах, находящихся в собственности или пользовании чиновника и близких родственников российского генерала.

На основе обысков изъяли ювелирные изделия и украшения, золотые памятные монеты, иконы, драгоценные часы разных брендов и наградные, охотничье и огнестрельное оружие, награды России с незаполненными удостоверениями от имени его родственника, деньги и т.д.

В сообщении Офиса генпрокурора отмечается, что в декларации за 2023 год экс-чиновник указал более $60 млн и 550 тыс. грн наличных, драгоценные металлы в слитках, которые оценены в 38 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины будет судиться по факту незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.