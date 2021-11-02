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02 ноября 2021, 13:05 185

В Нацбанке посчитали, сколько заробитчане перечислили в Украину в этом году

02 ноября 2021, 13:05 185
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из открытых источников
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В январе-сентябре объем денежных переводов в Украину увеличился на 19,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 10,339 млрд долларов

Как пишет RegioNews со ссылкой на данные Национального банка, в частности, за январь-сентябрь 2021 года через корсчета банков в Украину было переведено 668 млн долларов, через неформальные каналы – 4 388 млн долларов, через международные платежные системы – 2 317 млн долларов.

При этом в сентябре объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил 1 266 млн долларов, что на 23,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 026 млн долларов).

В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

Национальный банк прогнозирует рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов на 8% до 13 млрд долларов по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом.

банки деньги Нацбанк

 
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