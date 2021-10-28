15:20  28 октября
Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт
13:09  28 октября
В полиции назвали основные версии убийства активиста "Правого сектора"
08:06  28 октября
Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений, погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 октября 2021, 11:54 282

Дело ПриватБанка: против Дубилета, который находится в Израиле, разрешили заочное расследование

28 октября 2021, 11:54 282
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд принял решение, которым разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС.

Отмечается, что такое решение ускорит передачу дела Дубилета в суд. Его подозревают в растрате 8,2 миллиарда гривен банка.

Сам Дубилет принял участие в заседании с помощью видеоконференции. В Украину банкир возвращаться не собирается, потому что здесь ему якобы "угрожает опасность".

Напомним, ранее Александра Дубилета объявили в розыск в Украине. В то же время сам Дубилет заявлял, что постоянно проживает в Израиле и не скрывается от следствия.

Как сообщалось, 23 февраля стали известны имена чиновников "Приватбанка", которым объявили подозрения. Среди них - бывший глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет. Один из фигурантов дела Владимир Яценко 22 февраля пытался на частном самолете сбежать из Днепра в Вену.

суд арест расследование Приватбанк Александр Дубилет

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram