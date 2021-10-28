Дело ПриватБанка: против Дубилета, который находится в Израиле, разрешили заочное расследование

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Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС.

Отмечается, что такое решение ускорит передачу дела Дубилета в суд. Его подозревают в растрате 8,2 миллиарда гривен банка.

Сам Дубилет принял участие в заседании с помощью видеоконференции. В Украину банкир возвращаться не собирается, потому что здесь ему якобы "угрожает опасность".

Напомним, ранее Александра Дубилета объявили в розыск в Украине. В то же время сам Дубилет заявлял, что постоянно проживает в Израиле и не скрывается от следствия.

Как сообщалось, 23 февраля стали известны имена чиновников "Приватбанка", которым объявили подозрения. Среди них - бывший глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет. Один из фигурантов дела Владимир Яценко 22 февраля пытался на частном самолете сбежать из Днепра в Вену.