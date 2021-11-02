В Минсоцполитики назвали сумму задолженности по выплате больничных
Задолженность по выплате больничных сейчас составляет около полутора миллиарда гривен
Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
В частности, она напомнила, что в 2016 году был уменьшен вдвое единый социальный взнос.
Когда была сделана эта история, я считаю, что это бездумная, фискальная реформа, но почему не подумали о том, что когда вы уменьшаете ресурсную базу вдвое, то почему не пересмотрели направления финансирования? Если вы тут ничего не забрали, а тут уменьшили, то за счет чего повышать пенсии, за счет чего обеспечивать все выплаты по регрессам, по больничным, а тут еще у нас COVID. У нас же не было никогда такого роста по больничным! А плюс еще все страховые выплаты за погибших, медиков... Конечно, у нас есть задолженность где-то полтора миллиарда по больничным. Но поверьте, я очень надеюсь, что наведение порядка, плюс верификация, и если ты взял больничный, а пересек границу, мы это все сейчас отслеживаем, - рассказала Лазебная.
Она также проинформировала, что уже месяц, как Украина перешла на электронные больничные.
Есть много вопросов, один месяц внедрения — вопросов море. Но мне кажется, хотя бы нельзя будет купить его (больничный — ред.) уже онлайн и принести работодателю, - отметила министр.
Ранее уже сообщалось, что в Украине задерживают финансирование больничных.