В Минсоцполитики назвали сумму задолженности по выплате больничных

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Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В частности, она напомнила, что в 2016 году был уменьшен вдвое единый социальный взнос.

Когда была сделана эта история, я считаю, что это бездумная, фискальная реформа, но почему не подумали о том, что когда вы уменьшаете ресурсную базу вдвое, то почему не пересмотрели направления финансирования? Если вы тут ничего не забрали, а тут уменьшили, то за счет чего повышать пенсии, за счет чего обеспечивать все выплаты по регрессам, по больничным, а тут еще у нас COVID. У нас же не было никогда такого роста по больничным! А плюс еще все страховые выплаты за погибших, медиков... Конечно, у нас есть задолженность где-то полтора миллиарда по больничным. Но поверьте, я очень надеюсь, что наведение порядка, плюс верификация, и если ты взял больничный, а пересек границу, мы это все сейчас отслеживаем, - рассказала Лазебная.

Она также проинформировала, что уже месяц, как Украина перешла на электронные больничные.

Есть много вопросов, один месяц внедрения — вопросов море. Но мне кажется, хотя бы нельзя будет купить его (больничный — ред.) уже онлайн и принести работодателю, - отметила министр.

Ранее уже сообщалось, что в Украине задерживают финансирование больничных.