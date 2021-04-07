Зеленский подписал закон об ограничении прав коллекторов

Будет осуществляться надзор за коллекторами и их действиями в отношении должников

Будет осуществляться надзор за коллекторами и их действиями в отношении должников

Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4241, который предусматривает защиту должников при урегулировании просроченной задолженности и ужесточает требования к работе коллекторских компаний.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на сообщение народного депутата от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая является инициатором этого проект закона.

"Мой Закон об урегулировании просроченной задолженности 4241 (так называемый "коллекторский закон") только подписан президентом! Отныне никаких угроз, неэтичного поведения, порноколлажей, многочасового автодозвона, взаимодействия с третьими лицами без их согласия - запрещено!", - написала она.

Согласно законопроекту, все коллекторские компании обязаны будут зарегистрироваться в специальном публичном реестре, который будет вести Нацбанк. Финрегулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их действиями в отношении должников, а также рассматривать обращения граждан.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах".