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07 апреля 2021, 16:59 1879

Зеленский подписал закон об ограничении прав коллекторов

07 апреля 2021, 16:59 1879
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Будет осуществляться надзор за коллекторами и их действиями в отношении должников
Будет осуществляться надзор за коллекторами и их действиями в отношении должников
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4241, который предусматривает защиту должников при урегулировании просроченной задолженности и ужесточает требования к работе коллекторских компаний.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на сообщение народного депутата от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая является инициатором этого проект закона.

"Мой Закон об урегулировании просроченной задолженности 4241 (так называемый "коллекторский закон") только подписан президентом! Отныне никаких угроз, неэтичного поведения, порноколлажей, многочасового автодозвона, взаимодействия с третьими лицами без их согласия - запрещено!", - написала она.

Согласно законопроекту, все коллекторские компании обязаны будут зарегистрироваться в специальном публичном реестре, который будет вести Нацбанк. Финрегулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их действиями в отношении должников, а также рассматривать обращения граждан.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах".

Украина Владимир Зеленский банки закон президент законопроект

 
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