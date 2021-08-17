В городе Днепропетровской области из-за коммунальных долгов арестовывают квартиры и банковские счета
В Павлограде коммунальщики и государственная исполнительная служба провели рейд по 20 квартирам должников за услуги водоснабжения и водоотведения и арестовали несколько квартир
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook "Павлоградводоканал"
"Рейд проводился с целью стимулирования должников к уплате долгов", - отмечается в сообщении
Во время рейда было вручено семь постановлений об аресте квартир должников, пять постановлений об аресте средств, три должника заключили договор реструктуризации.
Пять квартир должников отключили от водоснабжения.
Это уже не первый рейд водоканала. В начале августа "Павлоградводоканал" добился наложения ареста на квартиры и счета должников. В июле долги части жителей Павлограда за тепло были переданы коллекторам.
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