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19 октября 2021, 13:41 13

В Минюсте рассказали, когда может решиться судьба "долга Януковича"

19 октября 2021, 13:41 13
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из открытых источников
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Высокий суд Лондона может решить вопрос "долга Януковича" перед Москвой на 3 млрд долларов. Заседание суда состоится осенью этого года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью Украинской правде министра юстиции Дениса Малюськи

"Да-следующее заседание будет осенью, и оно может быть последним в этом деле", - сказал он.

В то же время министр отметил, что почти не может разглашать информацию по делу и комментировать возможные решения.

"Это дело ведет - уникальный случай - Министерство финансов, не мы. Учитывая, что вопрос очень сенситивный, я предпочел бы, чтобы Минфин комментировал это дело относительно шансов и о возможных решениях", - пояснил он.

Малюська уточнил, что есть три возможных пути. РФ хочет, чтобы осталось в силе решение первой инстанции о взыскании средств по упрощенной процедуре.

Другие варианты - в пользу Украины. То есть либо перейти в полный судебный процесс, чтобы исследовать все доказательства и аргументы Украины в этом деле. Это значит, что дело еще слушаться минимум несколько лет.

Еще один возможный вариант-остановить процесс до решения в другой международной судебной инстанции, что также означает остановку рассмотрения на какое-то "чрезвычайно длительное время".

Напомним, что в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.

Минфин долги суд РФ деньги

 
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