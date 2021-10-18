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18 октября 2021, 15:42 145

Запасы угля в Украине почти вчетверо меньше плановых

18 октября 2021, 15:42 145
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Фото: Рixabay
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Запасы угля на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на утро 18 октября составили 752,9 тыс. тонн - это на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября

Об этом свидетельствуют данные Минэнерго, пишет RegioNews.

При этом, согласно утвержденному министерством плану, на 18 октября на складах должно быть 2,896 млн тонн угля - фактические запасы угля меньше от плановых в 3,8 раза.

Напомним, 5 октября сообщалось, что украинские ТЭС имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.

уголь ТЭЦ Минэнерго

 
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