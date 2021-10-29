В Минэкономики утверждают, что в сентябре выросла средняя зарплата

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В сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года средняя номинальная заработная плата выросла во всех регионах Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает RegioNews.

Отмечается, что росту оплаты труда способствовала активизация производственной деятельности предпринимателей в условиях смягчения карантинных ограничений, а также повышение уровня минимальной заработной платы до 6000 грн с 1 января 2021 года.

Согласно данным Госстата, положительная тенденция по росту заработной платы по сравнению с сентябрем прошлого года наблюдалась во всех видах экономической деятельности. Наибольшими темпами, подчеркивают в министерстве, средняя зарплата выросла в сферах: временного размещения и организации питания (на 37,9%), искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 35,3%), информации и телекоммуникации (на 26,6%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (на 23,9%), операций с недвижимым имуществом (на 21,9%), образования (21,1%).

В сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года зарплата выросла во всех регионах страны. Наибольший рост произошел в Ровенской (27,3%), Хмельницкой (23,6%), Николаевской (21,6%), Киевской (21,2%) областях. Наибольшая средняя зарплата за сентябрь 2021 года была в Киеве (20,7 тыс. грн), Донецкой (15,1 тыс. грн), Киевской (14,7 тыс. грн), Николаевской (14,1 тыс. грн) и Запорожской (14 тыс. грн) областях.

Как сообщалось, Минобороны увеличило задолженность по выплатам перед военными.

Также в КГГА назвали крупнейших должников по зарплатам в столице. По состоянию на 1 октября 2021 года задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, работающих в Киеве, составляет почти 618 миллионов гривен.

Также известно, что зарплата в Украине в августе по сравнению с июлем уменьшилась на 2,2%.