14:59  29 октября
В Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита
11:26  29 октября
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
17:33  29 октября
На Донбассе зафиксировали 9 нарушений, трое наших бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
29 октября 2021, 15:36 135

В Минэкономики утверждают, что в сентябре выросла средняя зарплата

29 октября 2021, 15:36 135
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года средняя номинальная заработная плата выросла во всех регионах Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает RegioNews.

Отмечается, что росту оплаты труда способствовала активизация производственной деятельности предпринимателей в условиях смягчения карантинных ограничений, а также повышение уровня минимальной заработной платы до 6000 грн с 1 января 2021 года.

Согласно данным Госстата, положительная тенденция по росту заработной платы по сравнению с сентябрем прошлого года наблюдалась во всех видах экономической деятельности. Наибольшими темпами, подчеркивают в министерстве, средняя зарплата выросла в сферах: временного размещения и организации питания (на 37,9%), искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 35,3%), информации и телекоммуникации (на 26,6%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (на 23,9%), операций с недвижимым имуществом (на 21,9%), образования (21,1%).

В сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года зарплата выросла во всех регионах страны. Наибольший рост произошел в Ровенской (27,3%), Хмельницкой (23,6%), Николаевской (21,6%), Киевской (21,2%) областях. Наибольшая средняя зарплата за сентябрь 2021 года была в Киеве (20,7 тыс. грн), Донецкой (15,1 тыс. грн), Киевской (14,7 тыс. грн), Николаевской (14,1 тыс. грн) и Запорожской (14 тыс. грн) областях.

Как сообщалось, Минобороны увеличило задолженность по выплатам перед военными.

Также в КГГА назвали крупнейших должников по зарплатам в столице. По состоянию на 1 октября 2021 года задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, работающих в Киеве, составляет почти 618 миллионов гривен.

Также известно, что зарплата в Украине в августе по сравнению с июлем уменьшилась на 2,2%.

зарплаты Госстат регионы Минэкономики

Ляшко назвал среднюю стоимость лечения COVID-больных в сентябре
22 октября 2021, 14:36
Нацбанк почти на треть ухудшил прогноз роста ВВП в этом году
21 октября 2021, 15:23
В Минэкономики объяснили, почему росли цены в сентябре
11 октября 2021, 12:23
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram