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28 сентября 2021, 18:26 53

Зарплата в Украине в августе по сравнению с июлем уменьшилась на 2,2%

28 сентября 2021, 18:26 53
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Фото из открытых источников
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Реальная зарплата в августе по сравнению с июлем уменьшилась на 2,2%, а против августа 2020 года – выросла на 10,9%

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает RegioNews.

Размер средней заработной платы в августе уменьшился до 13 997 грн.

Так, по сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 2,4%, или на 348 грн. В годовом измерении (против августа прошлого года) зафиксирован рост на 22,3%.

При этом на 1 сентября 2021 года задолженность по выплате заработной платы составляла 3,93 млрд грн, уменьшившись за месяц на 0,8%.

На начало сентября этого года три четверти задолженности приходилось на промышленность (75,8%). При этом больше половины образовано в Донецкой (20,2%), Днепропетровской (12,9%), Харьковской (12,3%) областях и городе Киеве (19,0%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Справочно. Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

Как сообщалось, в правительстве рассказали, каким будет средний размер субсидии этой зимой.

Также в Минсоцполитики назвали минимальную пенсию для людей старше 70 лет, в 2022 году.

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