Минобороны увеличило задолженность по выплатам перед военными

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В Министерстве обороны отмечают, что по состоянию на 1 октября задолженность перед военными составляет 2,1 млрд гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ оборонного ведомства на запрос Украинских новостей.

"По состоянию на 1 октября Министерство обороны не имело возможности профинансировать средства на выплату одноразовых дополнительных видов денежного обеспечения военнослужащим на общую сумму 2 106,4 млн гривен", - говорится в ответе.

Отмечается, что 1 810,1 млн гривен не выплачено на денежную помощь для оздоровления, 246,7 млн - на вознаграждение за подписание первого контракта, 49,6 млн. - на материальную помощь.

В ответе также отмечается, что причинами такого состояния было неучет в Госбюджете на 2021 Министерству обороны дополнительных расходов из фонда оплаты труда в общей сумме 7,1 млрд гривен.

Кроме этого, Минобороны в течение 2021 года неоднократно обращалось в Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны Офиса президента с инициативой увеличения финансового ресурса на покрытие дефицита в средствах.

В то же время в военном ведомстве напоминают, что парламент одобрил изменения в бюджет, которые позволят покрыть указанную задолженность

Напомним, что Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что долг по выплатам перед военными составляет 1,5 миллиарда гривен.