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18 октября 2021, 18:32 53

Минобороны увеличило задолженность по выплатам перед военными

18 октября 2021, 18:32 53
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из открытых источников
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В Министерстве обороны отмечают, что по состоянию на 1 октября задолженность перед военными составляет 2,1 млрд гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ оборонного ведомства на запрос Украинских новостей.

"По состоянию на 1 октября Министерство обороны не имело возможности профинансировать средства на выплату одноразовых дополнительных видов денежного обеспечения военнослужащим на общую сумму 2 106,4 млн гривен", - говорится в ответе.

Отмечается, что 1 810,1 млн гривен не выплачено на денежную помощь для оздоровления, 246,7 млн - на вознаграждение за подписание первого контракта, 49,6 млн. - на материальную помощь.

В ответе также отмечается, что причинами такого состояния было неучет в Госбюджете на 2021 Министерству обороны дополнительных расходов из фонда оплаты труда в общей сумме 7,1 млрд гривен.

Кроме этого, Минобороны в течение 2021 года неоднократно обращалось в Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны Офиса президента с инициативой увеличения финансового ресурса на покрытие дефицита в средствах.

В то же время в военном ведомстве напоминают, что парламент одобрил изменения в бюджет, которые позволят покрыть указанную задолженность

Напомним, что Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что долг по выплатам перед военными составляет 1,5 миллиарда гривен.

СНБО Офис президента Минобороны уполномоченный по правам человека

 
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